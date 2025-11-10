Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Xiaomi выпустила супертонкий датчик протечки. Его уже можно купить на AliExpress

Фархад

Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила новый компактный датчик протечки воды под названием Xiaomi Flood Guard 2. Главные особенности этой модели — миниатюрные габариты и автономность до 3 лет.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Xiaomi Flood Guard 2 получил белый корпус диаметром 55 мм и толщиной 19,5 мм. Гаджет защищён от пыли и влаги по стандарту IP67 и оснащён двойной системой обнаружения: нижний зонд реагирует на слой воды толщиной от 0,5 мм, а верхний — на капли и брызги. Это позволяет использовать датчик как на полу, так и под раковинами или рядом с бытовой техникой.

Xiaomi

Устройство оснащено встроенным зуммером и светодиодным индикатором для мгновенных уведомлений, а также поддерживает удалённые оповещения через приложение Mi Home. Подключается он по Bluetooth и может взаимодействовать через Mesh-шлюз с другими умными устройствами экосистемы Xiaomi. Работает датчик от батарейки CR2450, которой хватает на 3 года.

Новинка уже появилась на AliExpress за ~2 тысячи рублей. Вероятно, в дни распродажи Xiaomi Flood Guard 2 можно будет купить дешевле.


Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
erid: 2bL9aMPo2e49hMef4pdzo6JkYp
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
GizmoChina
Cсылки по теме:
Apple, учись! Xiaomi выпустила сверхтонкий пауэрбанк с MagSafe для iPhone
Xiaomi выпустила пауэрбанк на 20 000 мАч с дисплеем и мощностью 165 Вт
Больше не эксклюзив: Xiaomi разблокировала «островок» во всех смартфонах с HyperOS 3

Рекомендации

Рекомендации

Так вот почему глючат и не работают звонки в WhatsApp и Telegram! Все причины
В Госдуме предлагают снять блокировку звонков через Telegram и WhatsApp
Жители РФ нашли идеальную замену мобильному интернету и массово переходят на нее с начала лета
Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

GSmirnov
+614
GSmirnov
че по коннекту с алисой?
2 часа назад в 22:55
#