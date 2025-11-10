Xiaomi выпустила супертонкий датчик протечки. Его уже можно купить на AliExpress

Компания Xiaomi выпустила новый компактный датчик протечки воды под названием Xiaomi Flood Guard 2. Главные особенности этой модели — миниатюрные габариты и автономность до 3 лет.
Устройство оснащено встроенным зуммером и светодиодным индикатором для мгновенных уведомлений, а также поддерживает удалённые оповещения через приложение Mi Home. Подключается он по Bluetooth и может взаимодействовать через Mesh-шлюз с другими умными устройствами экосистемы Xiaomi. Работает датчик от батарейки CR2450, которой хватает на 3 года.
Новинка уже появилась на AliExpress за ~2 тысячи рублей. Вероятно, в дни распродажи Xiaomi Flood Guard 2 можно будет купить дешевле.
