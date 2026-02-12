Top.Mail.Ru

Xiaomi выпустила свой AirTag. Стоит недорого, а работает с iPhone и Android-смартфонами

Фархад



Китайский производитель всего на свете Xiaomi наконец-то выпустил свой первый поисковый трекер, который неоднократно находили в коде HyperOS. Девайс под названием Xiaomi Tag выглядит более футуристично Apple AirTag, и может работать в любой экосистеме.

Трекер представляет собой пластиковый белый эллипс толщиной 7,2 мм с металлической окантовкой, которая также выступает в качестве крепления. Работает маячок от сменной батареи CR2032, рассчитанной на один год использования. Xiaomi Tag поддерживает Bluetooth 5.4 и NFC, интегрируется как с сетью Apple «Локатор», так и с Google «Найти моё устройство».



Единственный минус — отсутствие технологии UltraWideBand для точного определения геолокации с точностью до нескольких см. С другой стороны — в России эта фича неактуальна вовсе.

Пока Xiaomi Tag доступен в Европе по цене 17,99 евро за одну штуку и 59,99 евро за комбо из 4.
Рекомендации

