Xiaomi выпустила свой AirTag. Стоит недорого, а работает с iPhone и Android-смартфонами

Китайский производитель всего на свете Xiaomi наконец-то выпустил свой первый поисковый трекер, который неоднократно находили в коде HyperOS. Девайс под названием Xiaomi Tag выглядит более футуристично Apple AirTag, и может работать в любой экосистеме.
Единственный минус — отсутствие технологии UltraWideBand для точного определения геолокации с точностью до нескольких см. С другой стороны — в России эта фича неактуальна вовсе.
Пока Xiaomi Tag доступен в Европе по цене 17,99 евро за одну штуку и 59,99 евро за комбо из 4.