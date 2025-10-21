Xiaomi выпустила топовый проектор Redmi Projector 4 Pro. Стоит недорого, но выдаёт отличную картинку







Любимый многими бренд Xiaomi представил новый компактный проектор Redmi Projector 4 Pro с HyperOS, искусственным интеллектом и режимом Bluetooth-колонки.

Redmi Projector 4 Pro предлагает разрешение до 1080p и максимальную яркость 600 CVIA люмен. Он оснащен новым герметичным оптическим модулем, который повышает яркость и предотвращает проникновение пыли. При этом уровень шума не превышает 29 дБ в стандартном режиме.Девайс работает на чипе MediaTek MT9660 с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти eMMC. Из коробки он поставляется с HyperOS Connect, что обеспечивает полную интеграцию с экосистемой всех гаджетов Xiaomi. Разумеется, им можно управлять со смартфона или через голосовых ассистентов.Что ещё нужно знать об этой модели? Проекционное соотношение 1,25:1 позволяет проецировать изображение на экраны размером от 45 до 120 дюймов. Также реализована система компенсации движения MEMC для уменьшения задержек и размывов при быстро движущемся контенте. Проектор оснащён лазерным модулем ToF и HD-камерой, а также алгоритмами искусственного интеллекта для автоматической фокусировки и коррекции трапецеидальных искажений во всех направлениях. Плюс он может обнаруживать препятствия на стене и автоматически выравнивать изображение по рамке проекционного экрана.За звук в Redmi Projector 4 Pro отвечают два полнодиапазонных динамика мощностью 8 Вт с пассивными басовыми излучателями и акустическим резонатором объемом 500 куб. см. Когда проектор не используется, он может выступать в качестве Bluetooth-колонки.Для подключения предусмотрены порты HDMI (ARC), USB 2.0 и разъем для наушников 3,5 мм. Проектор также поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1. Есть также беспроводная трансляция со смартфонов, планшетов и ноутбуков. Весит новинка 3 кг и потребляет до 150 Вт.Redmi Projector 4 Pro стооит 1499 юаней (~$210), но пока доступен только в Китае. Ждём появления на местных маркетплейсах.