Xiaomi выпустила ультрадешёвый смартфон с «премиальным» дизайном — Poco M7. Стоит всего 10 тысяч







Народный бренд Народный бренд Xiaomi продолжает радовать фанатов недорогими, но стильными и в меру мощными девайсами. Сегодня состоялся анонс потенциального хита — Poco M7. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Poco M7 получил довольно «люксовый дизайн» с шайбой на задней панели, в которой расположен основной сенсор на 50 Мп и датчик для макро. Спереди установлен 6,88-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления до 120 Гц, а также с каплевидным вырезом под фронталку на 8 Мп и сертификацией TUV Rheinland.За производительность Poco M7 отвечает чипсет Snapdragon 4 Gen 2 с 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Среди прочих особенностей — 3,5-мм аудиоразъем, FM-радио, влагозащита IP54, слот для карт microSD и аккумулятор ёмкостью 5160 мАч с зарядкой до 18 Вт. Из коробки девайс работает под управлением HyperOS на базе Android 14. Xiaomi обещает выпустить 2 крупных обновления и поддерживать патчами безопасности в течение 4 лет.Пока Poco M7 5G доступен только в Индии по цене от 9999 индийских рупий (~10 тысяч рублей).