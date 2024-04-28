Xiaomi выпустила умную поилку для домашних питомцев, которую захочет любой хозяин



Xiaomi представила умную автоматическую поилку для кошек и собак с самоочисткой и другими плюшками. О новинке рассказали в Gizmochina.



Согласно источнику, девайс вышел под суббрендом Mijia. Емкость резервуара поилки составляет 3 литра, при этом вода проходит четырехступенчатую очистку во время циркуляции. Xiaomi заявляет, что одного наполнения будет достаточно кошке на три недели. Чтобы не журчать без толку, поилка оснащена биосенсорной системой PIR: она умеет включать воду, когда животное рядом, и автоматически переключать режимы подачи воды, чтобы заинтересовать питомца.









Диспенсер беспроводной и работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч, благодаря чему его можно разместить в любом удобном месте жилища и не зависеть от розеток. Заряда должно хватить на 120 дней. Устройство подключается к системе Xiaomi Pampers Smart Link и приложению Mijia и начинает продаваться от $34 или около 3100 рублей по курсу. Диспенсер беспроводной и работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч, благодаря чему его можно разместить в любом удобном месте жилища и не зависеть от розеток. Заряда должно хватить на 120 дней. Устройство подключается к системе Xiaomi Pampers Smart Link и приложению Mijia и начинает продаваться от $34 или около 3100 рублей по курсу.