Xiaomi выпустила умную зубную щётку с экраном и автономностью до 180 дней. Стоит копейки







Китайский производитель полезных мелочей на все случаи жизни, Китайский производитель полезных мелочей на все случаи жизни, Xiaomi , выпустил новую электрическую зубную щётку Mijia Servo-Sonic Electric Toothbrush Pro.

Новая зубная щётка Xiaomi оснащена сервозвуковым двигателем, способным совершать 60-градусные колебания, что, по заявлению бренда, имитирует технику чистки Басса. Это движение увеличивает дальность чистки до трёх раз по сравнению с предыдущими моделями. Устройство также оснащено встроенным шестиосевым гироскопом, который распознаёт поверхность зубов, обеспечивая точную зональную чистку.Девайс также получил цветной ЖК-дисплей, который в режиме реального времени отображает информацию о чистке. На него выводится продолжительность чистки, площадь и уровень налёта. На ручке также есть интеллектуальный датчик давления. При чрезмерном давлении на щётку мигает красный индикатор, сам гаджет вибрирует и автоматически снижает мощность для защиты десен.В комплекте идут две мягкие насадки без содержания меди. Стандартная насадка оснащена двумя вихревыми стержнями и щетинками серповидной формы для удаления зубного налёта. Вторая насадка предназначена для ухода за деснами — у неё круговая щетина. Обе насадки оснащены щетинками с функцией постепенного выцветания, сигнализирующими о необходимости замены.Приложение Mijia позволяет точно настраивать режимы чистки, регулируя мощность и интенсивность движения. Оно также предоставляет подробные отчёты о чистке, включая продолжительность, зоны давления и анализ риска образования зубного налёта. Разумеется, предусмотрена и влагозащита IPX8, а также функция дорожной блокировки. Без подзарядки девайс может проработать до 180 дней в мягком режиме и до 100 дней в стандартном, а заряжается щётка через порт USB-C.Щётка Xiaomi Mijia Electric Toothbrush Pro поступит в продажу в Китае с 10 сентября по цене 269 юаней (~$38).