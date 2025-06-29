Xiaomi выпустила умный чайник Mijia Kettle 3 с 4 режимами нагрева и защитой от ожогов







Китайский бренд Китайский бренд Xiaomi порадовал любителей горячих напитков электрическим чайником Mijia Constant Temperature Kettle 3. Он стоит всего 169 юаней (~$24), но при этом предлагает флагманский набор функций — быстрый нагрев, термозащиту и четыре температурных режима. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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В Xiaomi Mijia Kettle 3 можно выбрать нагрев до: 45, 60, 70 и 85 градусов. Эти уровни подойдут как для детской смеси, так и для заваривания зелёного чая или кофе. Внутри используется пищевая нержавеющая сталь 316L с бесшовной конструкцией, предотвращающей образование накипи. Внешняя часть сделана из термостойкого пластика — корпус остаётся прохладным даже во время кипячения.Отдельное внимание уделено безопасности и удобству. Крышка чайника открывается в два этапа, чтобы избежать ожогов от пара, а сам чайник поддерживает 24-часовое поддержание температуры в бесшумном режиме. На корпусе размещён цифровой дисплей с текущей температурой. Более того, производитель предусмотрел защиту от перегрева и включения без воды. Мощность нагревательного элемента составляет 1800 Вт, благодаря чему вода закипает быстро и равномерно.Среди прочих особенностей — два режима нагрева: под обычную водопроводную и очищенную воду — для более чистого вкуса. Внутренний термостат рассчитан на 10 000 циклов, что делает новинку надёжной и долговечной. Учитывая цену в $24, объём и продуманность деталей, Mijia Kettle 3 выглядит как одно из лучших решений в своём классе. Осталось только дождаться, когда они появятся в России.