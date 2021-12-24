На официальном сайте Xiaomi Community появилось предупреждение для владельцев «умных» браслетов Mi Smart Band 4. Оно пригодится, если вы пользуетесь бесконтактными платежами.
Xiaomi сообщает, что сервис платежей через NFC в браслете перестанет работать после 31 декабря 2021 года, если у вас установлена версия приложения-компаньона Mi Fit старше, чем 5.4.0 включительно. Чтобы платежи браслетом работали после указанной даты, нужно сделать следующее:
- Обновите приложение Mi Fit до версии 5.5.0 или новее в магазине Google Play Store или Apple App Store
- Откройте обновленное приложение и зайдите в свой профиль
- Выберите «Банковские карты» и удалите все сохраненные карты
- Добавьте нужные карты заново.
Оповещение опубликовано только для владельцев Mi Smart Band 4; скорее всего, к браслетам более новых моделей оно не относится. Однако если после 31 декабря 2021 года у вас на другой модели браслета Xiaomi перестанут работать бесконтактные платежи — вы знаете что делать.
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