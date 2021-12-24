Xiaomi


На официальном сайте Xiaomi Community появилось предупреждение для владельцев «умных» браслетов Mi Smart Band 4. Оно пригодится, если вы пользуетесь бесконтактными платежами.

Xiaomi сообщает, что сервис платежей через NFC в браслете перестанет работать после 31 декабря 2021 года, если у вас установлена версия приложения-компаньона Mi Fit старше, чем 5.4.0 включительно. Чтобы платежи браслетом работали после указанной даты, нужно сделать следующее:
  • Обновите приложение Mi Fit до версии 5.5.0 или новее в магазине Google Play Store или Apple App Store
  • Откройте обновленное приложение и зайдите в свой профиль
  • Выберите «Банковские карты» и удалите все сохраненные карты
  • Добавьте нужные карты заново.
Готово! Теперь платежи будут работать исправно.

Оповещение опубликовано только для владельцев Mi Smart Band 4; скорее всего, к браслетам более новых моделей оно не относится. Однако если после 31 декабря 2021 года у вас на другой модели браслета Xiaomi перестанут работать бесконтактные платежи — вы знаете что делать.

Ранее мы рассказали о том, каким будет будущий флагман Xiaomi 12 — в сети уже собралось немало утечек об этой модели. 



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Источник:

mi.com mi.com

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