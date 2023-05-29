Xiaomi выпустила велотренажер с изюминкой. Вы точно его захотите

Компания Xiaomi представила велотренажер с поправкой на современные реалии. О нем в числе первых рассказали в ITHome.Согласно источнику, велотренажер от китайского бренда получил название Xiaomi Mijia Spinning Bike. Он довольно компактный: на полу занимает чуть меньше половины квадратного метра, а весит 40 кг. Перемещать по дому его можно при помощи встроенных прорезиненных колес. Высота руля и сидений регулируется для максимально комфортных тренировок.Главной «изюминкой» Mijia Spinning Bike является встроенная зарядка для гаджетов. На корпусе тренажера расположен порт USB-С, который поддерживает быструю зарядку до 50 Ватт. Имеется и беспроводная зарядка, она отдает до 20 Ватт мощности. Пользователь может крутить педали и вырабатывать электричество для зарядки своего девайса.Mijia Spinning Bike выдержит владельца весом до 120 кг и предложит ему 32 спортивных режима, в том числе с видеотренером. Приобрести девайс пока не получится, так как он находится на этапе краудфандинга, но в будущем он должен появиться на глобальном рынке.