Xiaomi выпустила велотренажер с изюминкой. Вы точно его захотите

Олег

Xiaomi

Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представила велотренажер с поправкой на современные реалии. О нем в числе первых рассказали в ITHome.

Согласно источнику, велотренажер от китайского бренда получил название Xiaomi Mijia Spinning Bike. Он довольно компактный: на полу занимает чуть меньше половины квадратного метра, а весит 40 кг. Перемещать по дому его можно при помощи встроенных прорезиненных колес. Высота руля и сидений регулируется для максимально комфортных тренировок. 

Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Главной «изюминкой» Mijia Spinning Bike является встроенная зарядка для гаджетов. На корпусе тренажера расположен порт USB-С, который поддерживает быструю зарядку до 50 Ватт. Имеется и беспроводная зарядка, она отдает до 20 Ватт мощности. Пользователь может крутить педали и вырабатывать электричество для зарядки своего девайса.

Mijia Spinning Bike выдержит владельца весом до 120 кг и предложит ему 32 спортивных режима, в том числе с видеотренером. Приобрести девайс пока не получится, так как он находится на этапе краудфандинга, но в будущем он должен появиться на глобальном рынке. 

Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
ITHome
Cсылки по теме:
Нашли «умный» вентилятор Xiaomi на AliExpress. Спасение от летней жары
Древний iPhone 7 оказался лучше современных Android-смартфонов по крайне важному параметру
Xiaomi выпустила умную паровую духовку Mijia Smart Steam Oven. Такая должна быть на каждой кухне

Рекомендации

Рекомендации

Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс
Таксисты будут в ярости от нового закона – им больше не дадут нормально заработать
Обои на телефон: Atomic Heart

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3084
kardigan
«Вы точно его захотите»
-это стало коронной фразой iгайд
2 часа назад в 18:17
#
+547
franzisonfire
Эххх) я под словом изюминка подумал совсем не о зарядке ахаха типа тренажер для вэбкамшиц, заряжать штуки свои жужжащие)))
2 часа назад в 18:17
#
+642
Paspartu
Главное, чтобы на него шмоток побольше помещалось
2 часа назад в 18:33
#