Компания Xiaomi перезапустила свой сервис для общения Mi Talk всего через неделю после официального закрытия. Теперь это совершенно новое приложение.
19 февраля, в день закрытия Mi Talk, гендиректор Xiaomi Лей Дзюнь зашел в соцсеть Weibo, чтобы пообщаться с фанатами. В ходе диалога он упомянул, что компания собирается запустить в этом году новое интерактивное приложение. На данный момент в дискуссии так или иначе поучаствовали около 130 млн. китайцев.
Через неделю, 26 февраля, Xiaomi опубликовала сообщение «Mi Talk, начни снова». Теперь сервис будет запущен с чистого листа, и со старым Mi Talk его объединяет только название. Прежние аккаунты и их данные больше не используются. Всем желающим будет предложено зарегистрироваться заново и ожидать общего доступа, так как на старте приглашения будут разосланы лишь небольшому количеству пользователей для закрытого тестирования. Теперь этот продукт китайского бренда по сути является большим голосовым чатом «для профессионалов», внутри которого пользователь сможет «услышать мнения и идеи профессионалов, поднять руку, чтобы участвовать в обсуждении; в то же время каждый может создать свой чат для общения с друзьями и коллегами на любые темы». Китайские СМИ называют его прямым конкурентом Clubhouse, внезапная популярность которого точно не осталась незамеченной.
Сообщается, что уже готовы версии приложения для Android и iOS, но на данный момент они доступны только сотрудникам Xiaomi на их личных зарегистрированных устройствах.
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