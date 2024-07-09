Xiaomi запускает новый завод по сборке смартфонов, на котором не будет людей



СЕО Xiaomi анонсировал запуск большого роботизированного завода по сборке смартфонов. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, заявление Лей Цзюня появилось в китайской соцсети Weibo. Он сообщил, что пекинский завод нового поколения по скоростной сборке смартфонов практически готов к запуску и скоро начнет работать. Это будет круглосуточная роботизированная фабрика без присутствия людей.







Xiaomi заявила, что роботы на заводе умеют взаимодействовать друг с другом и человеческое участие там не требуется. Скорость сборки — 1 смартфон в секунду. Качество продукции будет контролироваться собственными автоматизированными установками бренда. А еще завод общей площадью 81 000 квадратных метров умеет поддерживать внутри себя чистоту, удаляя пыль на микронном уровне.