Xiaomi запускает новый завод по сборке смартфонов, на котором не будет людей

Олег

Фото: Unsplash


СЕО Xiaomi анонсировал запуск большого роботизированного завода по сборке смартфонов. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, заявление Лей Цзюня появилось в китайской соцсети Weibo. Он сообщил, что пекинский завод нового поколения по скоростной сборке смартфонов практически готов к запуску и скоро начнет работать. Это будет круглосуточная роботизированная фабрика без присутствия людей.

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Xiaomi

Xiaomi заявила, что роботы на заводе умеют взаимодействовать друг с другом и человеческое участие там не требуется. Скорость сборки — 1 смартфон в секунду. Качество продукции будет контролироваться собственными автоматизированными установками бренда. А еще завод общей площадью 81 000 квадратных метров умеет поддерживать внутри себя чистоту, удаляя пыль на микронном уровне. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+705
jkttim
Точно 1 смартфон в секунду? Если так, то это капец. Мусора ещё больше будет на планете :(
Сегодня в 11:41
#
Tigrolik
+701
Tigrolik jkttim
Это не так уж и много как кажется. Даже при непрерывном производстве (так не бывает) ~31,5 миллиона штук в год.
Сегодня в 12:11
#
+930
Paspartu jkttim
О боже, как жаль
Сегодня в 12:28
#
Dmitriy
+1040
Dmitriy
А кто обслуживать роботов будет? Или тоже сами? Тогда они начнут реплицировать себя и.. :)))
час назад в 14:41
#