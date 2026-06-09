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XXL для тех, кому мало: в iOS 27 появились сверхбольшие виджеты

Фархад


В iOS 27 Apple расширила возможности кастомизации домашнего экрана и раздела «Сегодня», добавив новый тип виджетов — сверхбольшие. Это очередной шаг в сторону более гибкого отображения информации прямо на главном экране iPhone, без необходимости открывать приложения.

Ранее пользователям были доступны три стандартных размера виджетов: маленькие (2х2), средние (4х2) и большие (4х4). Теперь к ним добавился новый формат 4х6, который заметно увеличивает количество отображаемых данных и позволяет приложениям показывать больше информации в одном блоке. По сути, это уже не просто виджет, а полноценная мини-панель управления.

Основная задача нововведения — снизить количество свайпов и переходов между приложениями. Например, календарь, погода, задачи или трекеры активности могут отображать расширенные данные сразу на одном экране. Размер можно менять вручную, растягивая блок с помощью стандартного маркера в углу виджета, как и раньше.

Пока поддержку нового формата получили только системные виджеты Apple, но ожидается, что сторонние разработчики быстро адаптируют свои приложения под iOS 27.
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