«Я чертовски ненавижу генеративный ИИ». Создатель Procreate разнёс в щепки нейросети

«Генеративный ИИ лишает вещи человечности. Построенная на основе воровства, эта технология ведёт нас к бесплодному будущему. Мы считаем, что машинное обучение — это привлекательная технология со множеством достоинств, но путь, по которому идёт генеративный ИИ, нам не подходит.



Мы здесь для людей. Мы не гонимся за технологией, которая несёт моральную угрозу нашему величайшему сокровищу: человеческому творчеству. В этой технологической спешке это может сделать нас исключением и поставить под риск остаться позади. Но мы считаем этот менее пройденный путь более захватывающим и плодотворным для нашего сообщества», — говорится в заявлении Procreate.

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Глава компании Procreate Джеймс Куда выразил своё отношение к современным тенденциям. В коротком ролике, опубликованном в соцсетях, создатель самого популярного приложения для дизайнеров на iPad заявил, что не планирует внедрять генеративный ИИ в Procreate.Позиция Procreate основана на стремлении сохранить то, что она называет «человечностью» творческой работы. На своём сайте компания уточняет, что влияние генеративного ИИ на творческий процесс может привести к плачевным последствиям.Отметим, что функции «дорисовывания» в последнее время пользуются популярностью среди пользователей смартфонов с нейросетями и приложений Adobe. Но это сложно назвать искусством или творчеством, поскольку все генеративные модели обучают на рисунках людей.