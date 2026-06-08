Я достал iPhone XR спустя 8 лет. Вот на что способен легендарный смартфон Apple в 2026

Как бы его не критиковали, но с одним забавным фактом не поспорить. Самым народным смартфоном Apple за всю историю компании вполне можно считать именно iPhone XR. Даже в 2026 году умельцы продолжают пересаживать его начинку в корпуса под iPhone 17 Pro, чтобы внешне устройство выглядело максимально современно. Правда, если дизайном ещё можно обмануть, то железо внутри уже никак не обновить.К счастью, в моей коллекции сохранился оригинальный iPhone XR, который был куплен практически на старте продаж в 2018 году. За восемь лет он пережил десятки обновлений, тысячи часов использования и до сих пор находится в рабочем состоянии. Поэтому я решил провести небольшой эксперимент и понять, способен ли легендарный iPhone XR заменить современный смартфон хотя бы на несколько дней.Первое, что бросается в глаза после современных смартфонов — iPhone XR до сих пор выглядит очень необычно. У меня версия в жёлтом цвете, и даже спустя 8 лет этот оттенок выделяется среди бесконечного потока чёрных, серых, синих и оранжевых устройств. В целом XR выглядит даже более свежо, чем некоторые новые модели по типу блеклых iPhone 17e или iPhone Air.Рамки в iPhone XR сделаны из алюминия, но за счёт того, что металла тут меньше, чем в 17 Pro, он кажется более надёжным. Плюс после нескольких поколений смартфонов с тяжёлым корпусом из нержавеющей стали или титана XR ощущается удивительно лёгким и удобным. Смартфон приятно лежит в руке, а скруглённые грани не оставляют следов на ладонях даже при длительном использовании.Не меньше нравится и задняя панель. Глянцевое стекло, аккуратный зеркальный логотип Apple и всего один объектив камеры. Сегодня большинство смартфонов напоминают профессиональные фотоаппараты с огромными блоками камер, а XR выглядит очень минималистично. В этом есть какой-то особый шарм старой школы Apple и вайбы iPhone 4/4s.Во многом именно благодаря «безрамочному» дизайну и сниженной цене iPhone XR стал таким популярным на старте. Он предлагал практически тот же внешний вид, что и дорогие iPhone X и XS, но стоил заметно дешевле. При этом внутри находился чип A12 Bionic, поэтому по производительности он почти не уступал более дорогим моделям.Но есть один момент, который в 2026 году моментально возвращает в реальность. Это дисплей. Когда-то Apple называла его Liquid Retina, и для своего времени экран действительно выглядел достойно. Особенно после моделей с кнопками по типу iPhone 7 Plus или 8 Plus. Сейчас же пользоваться им откровенно тяжело. Огромные по современным меркам рамки сразу бросаются в глаза, частота обновления тут всего 60 Гц, никакого Always-On нет, а сама LCD-матрица выглядит дёшево на фоне актуальных OLED-панелей. Да, цветопередача остаётся хорошей, углы обзора тоже не вызывают вопросов, но после любого смартфона последних двух поколений создаётся ощущение, будто ты откатился на несколько эпох назад.Сравнивать A12 Bionic, произведённый по 7-нм техпроцессу, с современными чипами вроде A19 Pro было бы странно. Разница между ними измеряется не процентами, а целыми поколениями технологий. Поэтому я решил оценивать смартфон исключительно в реальных сценариях использования.С базовыми задачами XR до сих пор справляется. Telegram открывается нормально, браузер работает, YouTube запускается без проблем, музыка играет в фоне, а социальные сети функционируют примерно так, как и должны. Если использовать устройство исключительно для общения и просмотра контента, то первые часы эксплуатации даже создают ощущение, что всё не так уж плохо.Однако чем дольше пользуешься смартфоном, тем заметнее становятся ограничения. Анимации тут не такие плавные, как на новых iPhone. Иногда приложения открываются с небольшой задержкой. Переключение между несколькими программами тоже происходит заметно медленнее. Ничего критичного, но эти мелочи накапливаются буквально в течение одного дня.Особенно хорошо возраст устройства проявляется в многозадачности. Несколько тяжёлых вкладок в браузере, пара приложений в фоне, активный мессенджер — и система уже начинает выгружать процессы из памяти гораздо агрессивнее, чем современные модели. Возвращаешься в приложение, а оно запускается заново. С Telegram такое происходило регулярно. Благо мессенджер сам сохраняет начатые сообщения в виде черновика в облаке, иначе можно просто терять всё набранное из-за банального переключения в браузер на секунду.Игры тоже стали серьёзным испытанием для ветерана. Простые проекты работают нормально — маджонг, некоторые раннеры из Apple Arcade и инди. Но современные требовательные тайтлы заставляют смартфон ощутимо нагреваться. Marvel Contest of Champions лучше на нём не запускать, поскольку батарея начинает таять на глазах, частота кадров становится нестабильной, а время загрузки уровней сложно назвать комфортным. Играть можно, но удовольствие будет совсем не таким, как на актуальных устройствах или игровых консолях.Но самый жирный минус — программная поддержка. iPhone XR остановился на iOS 18 и больше не получает крупные обновления системы. Сегодня это ещё не выглядит катастрофой, но через год-два многие приложения начнут постепенно отказываться от поддержки старой версии iOS. Именно поэтому покупать XR даже как второе устройство точно нельзя.В 2026 году один объектив камеры выглядит почти экзотикой. За последние годы производители успели приучить пользователей к ультраширикам, телевикам, макрокамерам и сенсорам с регулировкой глубины. На этом фоне iPhone XR выглядит очень скромно.Основная камера здесь всего одна — на 12 Мп. Спереди расположена фронталка на 12 Мп для селфи и Face ID. На бумаге характеристики давно не впечатляют, но в реальной жизни камера всё ещё способна удивлять. При хорошем освещении смартфон делает вполне достойные фотографии. Цвета остаются приятными, баланс белого работает адекватно, а детализация достаточна для публикации снимков в социальных сетях. Если показать такие фотографии человеку без сравнения с современными флагманами, он вряд ли сразу поймёт, что они сняты на устройство восьмилетней давности.Проблемы начинаются вечером и ночью. Современные смартфоны за последние годы совершили огромный скачок в вычислительной фотографии, а XR остался в прошлом. Шумов становится значительно больше, детализация падает, а некоторые сцены выглядят так, будто поверх изображения наложили лёгкую акварельную фильтрацию.Видео смартфон записывает неожиданно хорошо даже сегодня. Стабилизация всё ещё справляется со своей задачей, цветопередача остаётся приятной, а качество кружков в Telegram тут в разы лучше, чем на бюджетных Android-девайсах. Но снова только при хорошем освещении. Как только света становится мало, возраст устройства начинает проявляться очень быстро.Самым неприятным моментом оказался возврат к Lightning. Всего несколько лет назад такие кабели были буквально везде. Сегодня ситуация изменилась кардинально. Большинство людей давно перешли на USB-C, а найти Lightning в кафе, офисе или у случайного знакомого стало сложно.Это особенно критично для старого смартфона с уставшей батареей. Даже если аккумулятор показывает приемлемое состояние, восемь лет эксплуатации дают о себе знать. В течение дня приходится чаще следить за уровнем заряда и искать возможность подзарядиться.Несколько раз за время тестирования я ловил себя на мысли, что забыл кабель дома. И это сразу превращалось в проблему. Никто ведь не хочет остаться без возможности заказать такси или оплатить что-либо по QR? С современным смартфоном на USB-C можно попросить зарядку практически у кого угодно, а вот с Lightning такой фокус в 2026 году не прокатит.Отдельно стоит упомянуть отсутствие MagSafe. Сегодня это кажется мелочью, пока не начинаешь пользоваться современными аксессуарами каждый день. Я про картхолдеры, держатели и пауэрбанки — всего этого XR лишён. Тем не менее я решил проблему простым способом — приклеил магнитное кольцо из комплекта какого-то чехла и начал использовать смартфон с беспроводными зарядками. Работает. Медленно. Иногда криво. Даже сползает при нагреве. Но работает. И это, наверное, лучше всего характеризует весь опыт использования XR в 2026 году: при желании пользоваться можно, но постоянно приходится искать компромиссы.Самое удивительное в iPhone XR заключается в том, насколько хорошо он сохранился спустя восемь лет. Смартфон до сих пор выглядит премиально, собран добротно и способен выполнять базовые задачи. Если достать его из ящика стола и включить сегодня, он не развалится на глазах и не превратится в бесполезный кусок электроники.Но за эти восемь лет рынок изменился слишком сильно. OLED-дисплеи, 120 Гц, мощные камеры, USB-C, MagSafe, искусственный интеллект, жижа стекла в iOS 26 — всё это прошло мимо XR. По отдельности кажется, что особых проблем нет, но в совокупности они превращают использование смартфона в кошмар.Пользоваться iPhone XR в 2026 году ещё можно, но делать это добровольно уже не хочется. Даже в качестве смартфона для ребёнка я бы посмотрел на более актуальные варианты. А XR навсегда останется одной из лучших моделей Apple и настоящей легендой своего времени, но его эпоха окончательно завершилась.