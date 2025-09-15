Я не буду пользоваться заменой Apple Pay от «Сбера» и «Т-банка» на своем iPhone, и вот почему





Спустя чуть более трех лет после того, как в России перестал работать Apple Pay, отечественные компании разработали первую по-настоящему похожую на него альтернативу под названием «Волна». И это отличная новость, которая не может не радовать.

Apple Pay безопасен

К примеру, вы стоите в очереди сразу за человеком, которому пробивают покупки. Вы заранее открыли «Т-Pay» на экране, чтобы в решающий момент не заглючил интернет. Кассир включаает терминал и чужой платеж совершается через ваш смартфон, потому что в интерфейсе «Т-Pay» нет дополнительных кнопок подтверждения — смотрите видео ниже. Магия!



Apple Pay универсален

Apple Pay работал везде

Apple Pay незаменим

На первый взгляд всё как у Apple: подносишь смартфон и оплата проходит, не нужно сканировать QR-коды или делать перевод по СБП. Но вся суть тут кроется в нюансах, и для меня их сочетание сыграло решающую роль: я решил, что не буду пользоваться «Вжухом» и «Т-Pay». И вот почему.Я действительно считаю, что «Волна» и все ее итерации не являются заменой Apple Pay в прямом смысле, а лишь отчасти дают похожие возможности в оплате.Apple Pay работал через NFC-чип: технология расшифровывается как «коммуникация ближнего поля» или «связь ближнего действия». Ключевое слово тут — ближнего. То есть, чтобы Apple Pay сработал, требуется поднести смартфон очень близко к терминалу; иногда оплата не проходила даже просто из-за смещения на 5-6 см. А значит вероятность случайной (или мошеннической) транзакции сводится к нулю.«Волна» работает по Bluetooth, причем это специальная технология LE, которая тоже используется для ближнего действия. Однако «ближность» тут кардинально отличается от NFC — она существенно больше. Теоретически платеж может сработать, даже если вы не подносили смартфон и просто держите его в руках рядом с кассой. Да, для платежа нужно подтверждение, но это не всегда помогает.Сервис бесконтактной оплаты от Apple был своего рода электронным бумажником, в котором собраны все мои карты разных банков (и даже из разных стран). Максимально нативно — двойным нажатием кнопки на корпусе iPhone — я не глядя приводил смартфон в состояние готовности к оплате, а потом оплачивал именно той картой, которая мне нужна. Интернет не требуется ни на одном этапе.«Волна» не имеет (во всяком случае, пока что) единого приложения или интерфейса для оплаты любыми картами. Чтобы провести платеж, требуется открыть приложение нужного банка и еще 1-2 раза подтвердить свое решение. В некоторых случаях нужен интернет на смартфоне, а с ним сейчас в России, как вы знаете, туговато. Это гораздо менее удобно и нативно, требует концентрации и больше действий на кассе — месте, где и без того лучше пошевеливаться, чтобы не получить на орехи от стоящих следом людей.До 2022 года, оплачивая айфоном, я не задумывался о том, какой терминал установлен в магазине — простой или биометрический, с дисплеем или без него, от ВТБ или от «Сбера». В любом месте — супермаркете, кафе, чебуречной на трассе, рыночной лавке с помидорами — я просто прикладывал смартфон, слышал сакральный звуковой сигнал и шел восвояси. Всё быстро, просто и понятно.«Волна» работает исключительно на терминалах «Сбера», причем не на всех, а только на биометрических — с дисплеем и веб-камерой. Однако в моем регионе (крайне далеком от Москвы) таких терминалов очень мало.Чаще всего в наших торговых точках либо продолжают использоваться старые черные терминалы с красной и зеленой кнопками и монохромным дисплеем, либо новые от ВТБ безо всякой поддержки сторонних оплат. Этот банк пока даже не заявлял о планах по совместимости с «Волной», и зная его общий подход к работе, я этого даже не жду.Технология «Волны» очень крута сама по себе, это первая в мире Bluetooth-оплата, и разработчики заслуживают еще большего уважения с учетом того, что боролись с закрытой и недружелюбной к всему незнакомому политикой Apple.Однакони «Вжух», ни «Т-Pay» не стали полноценной заменой Apple Pay — и даже в какой-то мере его не заменяют. Оплата по Bluetooth не настолько защищена от случайных срабатываний, не настолько универсальна в плане разных карт и банков, а физически возможна лишь в некоторых крупных магазинах.Как итог — даже если считать, что проблема с дальностью работы Bluetooth надумана, две других причины заставляют меня всё равно носить с собой несколько банковских карт. А значит платить я продолжу именно ими.