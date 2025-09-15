Я не буду пользоваться заменой Apple Pay от «Сбера» и «Т-банка» на своем iPhone, и вот почему

Олег

Не вжух

Спустя чуть более трех лет после того, как в России перестал работать Apple Pay, отечественные компании разработали первую по-настоящему похожую на него альтернативу под названием «Волна». И это отличная новость, которая не может не радовать.

На первый взгляд всё как у Apple: подносишь смартфон и оплата проходит, не нужно сканировать QR-коды или делать перевод по СБП. Но вся суть тут кроется в нюансах, и для меня их сочетание сыграло решающую роль: я решил, что не буду пользоваться «Вжухом» и «Т-Pay». И вот почему.

Содержание:

Apple Pay безопасен

Фото: МИР
Фото: МИР

Я действительно считаю, что «Волна» и все ее итерации не являются заменой Apple Pay в прямом смысле, а лишь отчасти дают похожие возможности в оплате.

Apple Pay работал через NFC-чип: технология расшифровывается как «коммуникация ближнего поля» или «связь ближнего действия». Ключевое слово тут — ближнего. То есть, чтобы Apple Pay сработал, требуется поднести смартфон очень близко к терминалу; иногда оплата не проходила даже просто из-за смещения на 5-6 см. А значит вероятность случайной (или мошеннической) транзакции сводится к нулю.

«Волна» работает по Bluetooth, причем это специальная технология LE, которая тоже используется для ближнего действия. Однако «ближность» тут кардинально отличается от NFC — она существенно больше. Теоретически платеж может сработать, даже если вы не подносили смартфон и просто держите его в руках рядом с кассой. Да, для платежа нужно подтверждение, но это не всегда помогает.

К примеру, вы стоите в очереди сразу за человеком, которому пробивают покупки. Вы заранее открыли «Т-Pay» на экране, чтобы в решающий момент не заглючил интернет. Кассир включаает терминал и чужой платеж совершается через ваш смартфон, потому что в интерфейсе «Т-Pay» нет дополнительных кнопок подтверждения — смотрите видео ниже. Магия!



Apple Pay универсален

Сервис бесконтактной оплаты от Apple был своего рода электронным бумажником, в котором собраны все мои карты разных банков (и даже из разных стран). Максимально нативно — двойным нажатием кнопки на корпусе iPhone — я не глядя приводил смартфон в состояние готовности к оплате, а потом оплачивал именно той картой, которая мне нужна. Интернет не требуется ни на одном этапе.

«Волна» не имеет (во всяком случае, пока что) единого приложения или интерфейса для оплаты любыми картами. Чтобы провести платеж, требуется открыть приложение нужного банка и еще 1-2 раза подтвердить свое решение. В некоторых случаях нужен интернет на смартфоне, а с ним сейчас в России, как вы знаете, туговато. Это гораздо менее удобно и нативно, требует концентрации и больше действий на кассе — месте, где и без того лучше пошевеливаться, чтобы не получить на орехи от стоящих следом людей.

Apple Pay работал везде

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

До 2022 года, оплачивая айфоном, я не задумывался о том, какой терминал установлен в магазине — простой или биометрический, с дисплеем или без него, от ВТБ или от «Сбера». В любом месте — супермаркете, кафе, чебуречной на трассе, рыночной лавке с помидорами — я просто прикладывал смартфон, слышал сакральный звуковой сигнал и шел восвояси. Всё быстро, просто и понятно.

«Волна» работает исключительно на терминалах «Сбера», причем не на всех, а только на биометрических — с дисплеем и веб-камерой. Однако в моем регионе (крайне далеком от Москвы) таких терминалов очень мало.

Чаще всего в наших торговых точках либо продолжают использоваться старые черные терминалы с красной и зеленой кнопками и монохромным дисплеем, либо новые от ВТБ безо всякой поддержки сторонних оплат. Этот банк пока даже не заявлял о планах по совместимости с «Волной», и зная его общий подход к работе, я этого даже не жду.

Apple Pay незаменим

Фото: Т-банк
Фото: Т-банк

Технология «Волны» очень крута сама по себе, это первая в мире Bluetooth-оплата, и разработчики заслуживают еще большего уважения с учетом того, что боролись с закрытой и недружелюбной к всему незнакомому политикой Apple.

Однако лично для меня ни «Вжух», ни «Т-Pay» не стали полноценной заменой Apple Pay — и даже в какой-то мере его не заменяют. Оплата по Bluetooth не настолько защищена от случайных срабатываний, не настолько универсальна в плане разных карт и банков, а физически возможна лишь в некоторых крупных магазинах.

Как итог — даже если считать, что проблема с дальностью работы Bluetooth надумана, две других причины заставляют меня всё равно носить с собой несколько банковских карт. А значит платить я продолжу именно ими. 

2
Кто не успел, тому скоро идти в отделение банка

Комментарии

Дмитрий Могучев
+593
Дмитрий Могучев
А я пользуюсь вжух. И продолжу пользоваться , пока нет Apple Pay , мне удобно.
час назад в 15:06
#
Anatoly076
+342
Anatoly076 YABLOKOFON
Где его теперь можно скачать?
58 минут назад
#
+316
просто дед
3 раза пытался попользоваться вжухом, ниче не получилось. Приложение новое, терминал тож подходит.
Когда подходит момент для оплаты, открываю приложение, подношу и у меня срабатывает запрос в Apple Pay 😂
Вжуха нет, хз мож надо его отключить как то
часов назад в 15:54
#
Anatoly076
+342
Anatoly076
Вот зачем от автора такая статья, вы если не понимаете нюансов работы Bluetooth и конкретного приложения, тогда так и напишите: «как я плохо провёл лето…». По вашей логике, вас например не беспокоит, что кто-то может послушать ваш разговор по Bluetooth гарнитуре? Или например забывая выключить WiFI выйдя из дома вы засветили свой MAC всему городу и теперь будете получать ГЕОрассылку таргетинга, что будет приводить вас в бешенство. О том что Яндекс чекинит ваше местоположение и потом просит вас оставить отзывы на места. Или банки продают данные о местах которые вы посетили под видом «как бы обезличенных данных», оттуда потом Мерии городов определяют стоимость аренды на популярные места (гос земли) и т.д.

Вот жду с нетерпением статьи с реальной «перекресной» оплатой на кассе, таких вот чуваков у которых все случайно происходит 🤣🤝
53 минуты назад
#
Олег Воронин
+2396
Олег Воронин Anatoly076
Странные тезисы, совсем не связанные с текстом, даже не знаю что и ответить 😅
7 минут назад
#
+5
leo20054
Когда уже починят видео в приложении как не включаешь видео сразу вылетает все приложения теперь понятно почему автор статьи не будет пользоваться волной что приложение что оплата одинаково
44 минуты назад
#
0
lima
Мне проще платить улыбкой. Тел не нужен, интернет не нужен, можно оплачивать с карты другого банка
23 минуты назад
#
+44
AID_001640.7a8b4e2bc4f54ab592055099a1d384ef.1749
Apple Pay НЕ РАБОТАЕТ
22 минуты назад
#