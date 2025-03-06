«Я не могу поверить своим глазам»: новый корейский нейрофон с MWC может перевернуть индустрию уже в мае

«Я наблюдал, как модель завершала каждый шаг, показывая по ходу дела свои источники информации, и в конце она заплатила за полис. Это была одна из самых диких технических демонстраций, которые я когда-либо видел, и я до сих пор не уверен, что верю собственным глазам, что это сработало», — делится своими ощущениями редактор The Verge.