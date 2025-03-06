«Я не могу поверить своим глазам»: новый корейский нейрофон с MWC может перевернуть индустрию уже в мае

Фото: The Verge
На ежегодную выставку MWC 2025 привезли смартфон с нейросетями из Южной Кореи. Он необычно выглядит и еще более необычно работает. Потенциально новинка способна сделать то, чего не удалось почившему AI Pin.
Фото: The Verge
Фото: The Verge
Главным недостатком существующих ИИ-помощников является их несамостоятельность; им требуется диктовать каждый шаг, из-за чего проще всё сделать самому. У нейрофона Newnal AI другой алгоритм: он всё делает автономно и именно так, как нужно. Для демонстрации журналистам предложили купить подержанный автомобиль и оформить все нужные документы с новинки.
На ежегодную выставку MWC 2025 привезли смартфон с нейросетями из Южной Кореи. Он необычно выглядит и еще более необычно работает. Потенциально новинка способна сделать то, чего не удалось почившему AI Pin.
Фото: The Verge
Фото: The Verge
Главным недостатком существующих ИИ-помощников является их несамостоятельность; им требуется диктовать каждый шаг, из-за чего проще всё сделать самому. У нейрофона Newnal AI другой алгоритм: он всё делает автономно и именно так, как нужно. Для демонстрации журналистам предложили купить подержанный автомобиль и оформить все нужные документы с новинки.
«Я наблюдал, как модель завершала каждый шаг, показывая по ходу дела свои источники информации, и в конце она заплатила за полис. Это была одна из самых диких технических демонстраций, которые я когда-либо видел, и я до сих пор не уверен, что верю собственным глазам, что это сработало», — делится своими ощущениями редактор The Verge.
Производитель проводил ассоциации с Humane AI Pin, который на днях полностью ушел в небытие, потому что новинка может перебросить нас в новую эру смартфонов… или, скорее, нейрофонов. Девайс работает на гибриде Android и собственной ОС Newnal AI и умеет досконально изучать привычки и желания пользователя, чтобы потом в точности выполнить то что ему нужно; не больше и не меньше. Вы загружаете в смартфон свои личные данные — медицинские, финансовые, физиологические — после чего ИИ создает вашу виртуальную копию и выполняет нужные вам действия вместо вас.
Смартфон от Newnal AI начнет продаваться 1 мая 2025 года по цене $375.