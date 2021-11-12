Недавно я писал, что в процессе поиска б/у AirPods Pro на «Авито» набрел на необычное объявление от обманутого покупателя. Так вот, во время тех поисков со мной произошел еще один случай — мне практически «впарили» подделку AirPods Pro. Причем через «Авито-Доставку». Но обо всём по порядку.
Как я уже упоминал, найти на вторичном рынке оригинальные AirPods Pro почти нереально — наши сограждане вовсю промышляют подделками, выдавая их за оригинальные наушники всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Например, я неоднократно встречал подделки, которые продавались с «липовыми» чеками из крупных сетей вроде «М.Видео» — чеки просто распечатывали на принтере для фото в объявлении и в чате, а при личной встрече куда-то «неожиданно» терялись. Кстати, проверить чек довольно просто — нужно всего лишь отсканировать QR-код на нём. Правда, в последнее время «разводилы» начали старательно подбирать QR-коды, чтобы данные их проверки из базы налоговой службы соответствовали поддельному товару.
В процессе поисков я поговорил с полутора или двумя десятками продавцов и написал более десятка отзывов с одной звездой для тех, кто оказался «впаривателем». Наконец остановился на одном варианте, который полностью соответствовал моим критериям, кроме одного нюанса (о нём чуть позже). Я попросил продавца прислать мне фото коробки от наушников поближе, фото маркировок на самих «ушках» и кейсе, а также скриншоты того, как они определяются в айфоне. Продавец прислал мне всё, кроме скриншота с айфона: «у меня андроид» — объяснил он.
Я оформил «Авито-Доставку», и товар был отправлен продавцом «Андреем» уже на следующий день. А вот теперь тот самый нюанс: «магия» с датой покупки. Продавец явно не продумал этот момент, так как у него:
- в тексте объявления было написано «куплены сразу как вышли», то есть это 2019-й год;
- в переписке он сказал «куплены тем летом», то есть это 2020-й год;
- а на фото с коробкой (выше), которую он прислал, указана дата производства — 06.2021.
Итак, товар прибыл. Я поехал за ним в ближайший пункт выдачи, который расположен в соседнем городе, в 80 км от моего дома. К слову, на тот момент меня там ждали сразу четыре посылки с «Авито», поэтому я не рисковал даже потраченным на поездку временем и деньгами на бензин.
Когда подошла очередь «моих» AirPods Pro, я открыл пакетик и увидел… вот это:
Да, это поддельные наушники. Это было ясно даже по наружней стороне коробки, но я решил всё же ее открыть, чтобы сделать несколько фотографий.
Ключевую роль в этом рассказе играет тот факт, что приехали мне совсем другие наушники. Фото AirPods Pro, кейса и коробки, которые присылал продавец в чате, были совершенно точно оригинальными — а то, что приехало в пакете, я ранее не видел ни в объявлении, ни на фото. Я получил типичную подделку: страшненькие неоригинальные шрифты и опечатки на коробке и наклейках, странный картон с кривыми углами и отвратительные по всем фронтам наушники.
Отдельно выделю то, что продавец даже надел на подделку тот же самый силиконовый чехол, в котором он фотографировал для меня «оригиналы». Вот такой уровень хитрости!
Очевидно, что оригинальные AirPods Pro были куплены этим человеком недавно (дата производства — 06.2021), чтобы «замазывать глаза» покупателям при общении, а потом «впаривать» подделку в надежде, что человек не станет проверять по факту.
Хочу отметить реакцию продавца: её не было. Совсем. Обычно «впариватели» на чистом глазу завязывают конфликт, доказывают, что ты «сам дурак» и всячески себя выгораживают. А мой «Андрей» не ответил мне ни слова ни на отказ от посылки, ни на мои аргументы, ни даже на плохой отзыв. Более того — он до сих пор не снял объявление и оно всё ещё находится у него в профиле.
Поддельные «AirPods Pro» я конечно же отправил обратно.
Вывод здесь можно сделать простой: на «вторичке» всё еще практически невозможно купить оригинальные AirPods Pro, хотя с их выхода прошло почти три года. Не верьте продавцам на слово, проверяйте всё собственноручно и сразу, а если есть появились хоть какие-то сомнения — откажитесь от покупки. Лучше остаться при своем и искать товар дальше, чем получить «погремушку» по цене оригинала и неприятный осадок от обмана.
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Пафосный текст и 4 тысячи за «новые запакованные оригинальные». Теперь ребята тщательно подбирают QR-коды, чтобы они совпадали с товаром. Серийников-то в базе нет.
Молодец, чек хорошо подобрал и старательно перепечатал. Только вот артикул на коробке и в чеке не сходится. Неудашечка.
Следующий!
Кстати, кривость шрифтов на коробке никто не отменял. И гарантия уже идет с 1 августа на запечатанных наушниках. Ну да, ну да.
Каковы, а!
А если принципиально и очень хочется Эппл , Велком в магазин.
Сколько бы не стоили разочарование от покупки и потраченное зря время будут стоить дороже.
Наушники вам прислали?
Прислали,
Они работают ?
Работают,
Все в коробке, все красиво.
Вы получили ровно столько, сколько заплатили. Остальное детали.
Почти честный бизнес, ну устои смысле что вам не кирпич прислали)
Я конечно не серьезно, неприятно это все.
Но дело в том, что заплатил я по среднерынку — 8-9 тысяч стоят и оригинальные прошки на авито. Так-то)