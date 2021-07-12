Создатель телеграм-бота «Глаза Бога» по пробиву личных данных Евгений Антипов дал большое интервью изданию Meduza (признано иностранным агентом). В нём он рассказал о конфликте с Telegram, связях с преступным миром и правоохранительными органами, а также о проектах, которые он готовится запустить.
В начале июня московский суд рассмотрел иск Роскомнадзора к Антипову и вынес решение о блокировке «Глаза Бога», но не настоящего, а его клона. Роскомнадзор при этом говорил, что добивался блокировки как раз клона, а к настоящему «Глазу Бога» у него претензий нет. Несмотря на такое решение суда, администрация Telegram снесла бот Антипова, а затем стала удалять другие боты и чаты, которые он запускал (всего несколько тысяч). Одни боты блокировались через несколько секунд после запуска, а на блокировку других уходило по 10-15 минут.
Сейчас Антипов пытается добиться разблокировки своего основного канала, а если этого не произойдёт — угрожает выложить компромат. По его словам, в Telegram процветает коррупция, данные сливаются «всем подряд», в том числе в Роскомнадзор, и вообще администрации мессенджера в целом плевать на пользователей. Он якобы мог уничтожить Telegram уже давно, но планирует сначала запустить свой собственный мессенджер, чтобы переманить пользователей к себе.
Антипов утверждает, что окончательно заблокировать «Глаз Бога» не получится, поскольку любой пользователь может создать клон этого бота — уже сейчас таких клонов 575 тысяч. Он говорит, что раньше в выдачу попадала информация из слитых баз данных, а сейчас информация берётся только из открытых источников (например, соцсетей, мессенджеров, сайтов с объявлениями), поэтому абсолютно законна и не является секретной.
Антипов рассказал, что предоставляет сотрудникам силовых ведомств бесплатный доступ к полной версии «Глаза Бога», но не навсегда, а на несколько месяцев. Для продления подписки он просит их выписать ему благодарственную грамоту. Наибольший интерес, по его словам, предоставляет не информация о гражданах, а сведения о том, кто кого ищет — это позволяет выявить, под кого сейчас «копают» силовики и журналисты, и кого будут обсуждать в новостях в ближайшем будущем.
Чтобы «легализоваться», «Глазу Бога» пришлось не только удалить данные из слитых баз, но и засекретить информацию о сотрудниках МФД и ФСБ. Саму информацию удалять не пришлось, бот лишь скрывает эти аббревиатуры из своей выдачи.
Антипов не исключает тесное сотрудничество с властями, но пока он не знает с кем и в каком виде. В качестве примера он привёл созданное им приложение, которое при наведении камеры смартфона на поток автомобилей в дополненной реальности показывает неоплаченные водителями штрафы. Такое приложение пригодилось бы ГИБДД, но ведомство не может приобрести его из-за бюрократических процедур (требуется разрабатывать требования к софту, объявлять тендер, рассматривать заявки, выбирать победителя, и не факт, что им окажется владелец «Глаза Бога»).
У Антипова несколько раз проходили обыски, но они не были связаны с деятельностью «Глаза Бога». МВД расследовало его причастность к даркнет-форуму DarkMoney, где продаются наркотики и можно заказать незаконные услуги. Доказать, что он как-то связан с этим форумом, не получилось, хотя многое указывает на то, что он является чуть ли не главным человеком на этом ресурсе.
Евгений Антипов вышел из тени как раз тогда, когда начались проблемы с сервисами по пробиву. Он считает, что его открытость позволит избежать таких проблем в будущем, поскольку он готов вести диалог с властями и быть им полезными.
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