Я влюбился в iOS 26, хотя ненавидел ее всей душой. И вот почему

Олег


С момента релиза iOS 26 прошло более полугода. За это время отношение пользователей девайсов Apple к апдейту постепенно меняется. Изменилось оно и у меня, но не до конца, так как в моей семье всё еще остался «троянский конь», максимально портящий всё впечатление. 

Обновлять свой айфон с iOS 18 было очень страшно — это устройство крайне важно для меня, оно объединяет в себе все мои ежедневные дела и задачи. При этом я крайне чувствителен к лагам и глюкам интерфейса, вплоть до смены устройства из-за подергивания анимации. 

Почему я ненавидел iOS 26



На то было несколько причин, объективных и субъективных. 

Начать хотя бы с редизайна. Еще на презентации WWDC 25 мне было противно смотреть на слайды от самой Apple, а ведь для мероприятия обычно отбираются самые красивые и эффектные моменты! Liquid Glass показался мне отчасти симпатичным (например, дизайн иконок, четкие края объектов и кнопок), но в отдельных моментах отвратительным (например, эффект замутнения в верхней части чатов в мессенджерах и бледные нечитаемые буквы в отдельных местах интерфейса). При обновлении я должен принять всё целиком «как есть», без возможности выбора или тонкой настройки. 

Скорость работы меня тоже серьезно смущала. Я пользуюсь базовым iPhone 15, это не самый свежий, но и не старый гаджет с нормальным чипом и достаточным количеством ОЗУ. Главное, что здесь имеет значение — дисплей 60 Гц, тогда как анимации iOS 26 явно были рассчитаны на 120 Гц. Примерно в конце октября 2025 мне в руки попал iPhone 16 с установленной iOS 26 — зрелище было настолько жалкое, даже глазам не верилось, что айфон может работать так плохо. Этот десятиминутный экспириенс оставил яркие впечатления и я твердо решил оставаться на iOS 18 как можно дольше. 

Почему я установил iOS 26



В течение зимы и начала весны я видел в сети всё больше положительных отзывов об iOS 26 и ее работе. Около месяца назад iPhone 15 Plus моей супруги сам обновился на эту ОС, так что появилась возможность увидеть и «погонять» систему в своих руках с безопасного расстояния. И оказалось, что всё довольно неплохо. Визуально интерфейс вызывал вопросы, но что до скорости работы и лагов — их почти не было, айфон ощущался вполне добротным и быстрым устройством. 

Еще один фактор — понимание, что рано или поздно обновиться всё равно придется. В современном мире почти невозможно сидеть на старой ОС годами, на это способны лишь особо упертые целеустремленные единицы. Поэтому высиживание iOS 18 — всего лишь отсрочка неизбежного. 

Последней каплей стала покупка Apple Watch. Мне попались на вторичке двое почти новых часов Series 8, которые продавец отдавал одним лотом с существенной скидкой. Ранее я не пользовался Apple Watch, и захотелось попробовать, что это такое, а уже потом перепродать их подороже. Однако на обоих часах уже стояла watchOS 26, так что подключить их к моему айфону в текущем состоянии не было никакой возможности. 

Почему я полюбил iOS 26



Сразу после обновления всё было не очень гладко, но оно и понятно — первые несколько дней система проводит индексацию, адаптирует приложения и настройки, так что и расход заряда, и плавность далеки от штатных. 

Примерно через 4-5 дней я поймал себя на мысли, что мой iPhone 15 работает… идеально. Анимации выглядят даже более быстрыми и резкими, чем на iOS 18. Интерфейс отскакивает от пальцев, никаких фризов и лагов я не ловлю даже при активном использовании. Перегрева, повышенного расхода заряда аккумулятора я тоже не заметил. Иными словами, айфон на iOS 26 работает в чем-то так же, а в чем-то лучше, чем на iOS 18. Я безо всяких оговорок получаю удовольствие от его использования. 

Отдельной приятностью стало приложение «Фото». В двух прошлых iOS Apple испортила его, убрав привычную фотопленку и перегрузив интерфейс, а в iOS 26 частично откатила этот кошмар и единая медиатека вновь вернулась в систему. 

Что касается дизайна, то вопросы к нему есть до сих пор. Плоские иконки и кнопки с четкими границами и эффектом прозрачности мне очень нравятся, но замутнённые переходы сверху и снизу ленты чата или сайта до сих пор раздражают. К счастью, с апдейтами Apple добавила контраста шрифтам, и прямо сейчас iOS 26.4 выглядит достаточно читабельной и смотрибельной. Среди прочего, я с радостью отключил белесые бликующие эффекты тапов

Самое странное, с чем я точно не могу смириться — это огромная кнопка Play/Pause посередине экрана. При просмотре видеороликов в медиатеке или мессенджерах она закрывает собой самую существенную часть кадра в течение нескольких секунд, а сами видео зачастую длятся немногим больше. Не понимаю, кто это придумал. 

Не всё так гладко с iOS 26



Описанный выше опыт с iOS 26 на iPhone 15 тем более удивителен для меня еще по одной причине. У меня есть iPad Air M2 на iPadOS 26, и он работает отвратительно.  Планшет куплен еще прошлым летом, был обновлен на iPadOS 26 beta и регулярно обновляется — сейчас на нем самая свежая 26.4.

И всё это время девайс работает одинаково плохо. Интерфейс лагает, элементы и окна движутся с задержками и рывками даже на рабочем столе. Даже самые банальные вещи — открытие Центра Управления или Библиотеки приложений — сопровождаются крайне неприятным фризом. 

Автономность тоже плоха, несмотря на 160 циклов и 95% здоровья АКБ. Я пользуюсь айпадами уже более десяти лет и до подкорки знаю, как долго они работают в тех или иных задачах. Так вот, мой Air M2 на iPadOS 26 забирает в среднем на 20-30% больше энергии, чем должен был бы. В среднем его хватает на 5-6 часов браузера, чтения или ютуба. Непозволительно мало для планшета Apple. 

Самое обидное, что все условия для его идеальной работы соблюдены: свежее железо», около 40% свободного места на накопителе, самые свежие апдейты. Но айпад ведет себя так, что его хочется выбросить продать. 

Так что с iOS 26 действительно не всё гладко. Я не могу объяснить, как так выходит — одно устройство работает прекрасно, а второе ужасно. Тем не менее, теперь я могу спокойно рекомендовать обновляться на 26-ю ОС знакомым владельцам даже не самых свежих моделей iPhone. 
Cсылки по теме:
Мутная история: у владельца российской SIM-карты украли Telegram-аккаунт, и мессенджер отказывается его возвращать
Ключи доступа должны были заменить пароли и защитить нас, но по факту только всё испортили
С девайсами Apple происходит что-то странное. Вы тоже заметили?

Рекомендации

Такой будет iOS 27, и ее захотят все
9 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Это неофициальное приложение YouTube гораздо лучше стандартного. Забирайте и наслаждайтесь!
Просто пушка за 2 тысячи рублей. Вышла камера видеонаблюдения Xiaomi Smart Camera 3 3K с ИИ-отслеживанием

Комментарии (4)

Alex82
Как говорится : переобулся))
Сегодня в 13:58
kardigan
kardigan
Олег, а ты пробовал airPods в связке с телефоном, apple tv и mac? И как тебе? Это же полный трэш..
час назад в 17:08
crubs
У меня iPad Pro 2022 на том же М2, и он на 26.4 работает идеально. Я б все сбросил , если б так лагало, не должно так быть
55 минут назад
Читайте также