Я влюбился в iOS 26, хотя ненавидел ее всей душой. И вот почему

С момента релиза iOS 26 прошло более полугода. За это время отношение пользователей девайсов Apple к апдейту постепенно меняется. Изменилось оно и у меня, но не до конца, так как в моей семье всё еще остался «троянский конь», максимально портящий всё впечатление.
Обновлять свой айфон с iOS 18 было очень страшно — это устройство крайне важно для меня, оно объединяет в себе все мои ежедневные дела и задачи. При этом я крайне чувствителен к лагам и глюкам интерфейса, вплоть до смены устройства из-за подергивания анимации.
Содержание:
- Почему я ненавидел iOS 26
- Почему я установил iOS 26
- Почему я полюбил iOS 26
- Не всё так гладко с iOS 26
Почему я ненавидел iOS 26
На то было несколько причин, объективных и субъективных.
Начать хотя бы с редизайна. Еще на презентации WWDC 25 мне было противно смотреть на слайды от самой Apple, а ведь для мероприятия обычно отбираются самые красивые и эффектные моменты! Liquid Glass показался мне отчасти симпатичным (например, дизайн иконок, четкие края объектов и кнопок), но в отдельных моментах отвратительным (например, эффект замутнения в верхней части чатов в мессенджерах и бледные нечитаемые буквы в отдельных местах интерфейса). При обновлении я должен принять всё целиком «как есть», без возможности выбора или тонкой настройки.
Скорость работы меня тоже серьезно смущала. Я пользуюсь базовым iPhone 15, это не самый свежий, но и не старый гаджет с нормальным чипом и достаточным количеством ОЗУ. Главное, что здесь имеет значение — дисплей 60 Гц, тогда как анимации iOS 26 явно были рассчитаны на 120 Гц. Примерно в конце октября 2025 мне в руки попал iPhone 16 с установленной iOS 26 — зрелище было настолько жалкое, даже глазам не верилось, что айфон может работать так плохо. Этот десятиминутный экспириенс оставил яркие впечатления и я твердо решил оставаться на iOS 18 как можно дольше.
Почему я установил iOS 26
В течение зимы и начала весны я видел в сети всё больше положительных отзывов об iOS 26 и ее работе. Около месяца назад iPhone 15 Plus моей супруги сам обновился на эту ОС, так что появилась возможность увидеть и «погонять» систему в своих руках с безопасного расстояния. И оказалось, что всё довольно неплохо. Визуально интерфейс вызывал вопросы, но что до скорости работы и лагов — их почти не было, айфон ощущался вполне добротным и быстрым устройством.
Еще один фактор — понимание, что рано или поздно обновиться всё равно придется. В современном мире почти невозможно сидеть на старой ОС годами, на это способны лишь особо
Последней каплей стала покупка Apple Watch. Мне попались на вторичке двое почти новых часов Series 8, которые продавец отдавал одним лотом с существенной скидкой. Ранее я не пользовался Apple Watch, и захотелось попробовать, что это такое, а уже потом перепродать их подороже. Однако на обоих часах уже стояла watchOS 26, так что подключить их к моему айфону в текущем состоянии не было никакой возможности.
Почему я полюбил iOS 26
Сразу после обновления всё было не очень гладко, но оно и понятно — первые несколько дней система проводит индексацию, адаптирует приложения и настройки, так что и расход заряда, и плавность далеки от штатных.
Примерно через 4-5 дней я поймал себя на мысли, что мой iPhone 15 работает… идеально. Анимации выглядят даже более быстрыми и резкими, чем на iOS 18. Интерфейс отскакивает от пальцев, никаких фризов и лагов я не ловлю даже при активном использовании. Перегрева, повышенного расхода заряда аккумулятора я тоже не заметил. Иными словами, айфон на iOS 26 работает в чем-то так же, а в чем-то лучше, чем на iOS 18. Я безо всяких оговорок получаю удовольствие от его использования.
Отдельной приятностью стало приложение «Фото». В двух прошлых iOS Apple испортила его, убрав привычную фотопленку и перегрузив интерфейс, а в iOS 26 частично откатила этот кошмар и единая медиатека вновь вернулась в систему.
Что касается дизайна, то вопросы к нему есть до сих пор. Плоские иконки и кнопки с четкими границами и эффектом прозрачности мне очень нравятся, но замутнённые переходы сверху и снизу ленты чата или сайта до сих пор раздражают. К счастью, с апдейтами Apple добавила контраста шрифтам, и прямо сейчас iOS 26.4 выглядит достаточно читабельной и смотрибельной. Среди прочего, я с радостью отключил белесые бликующие эффекты тапов.
Самое странное, с чем я точно не могу смириться — это огромная кнопка Play/Pause посередине экрана. При просмотре видеороликов в медиатеке или мессенджерах она закрывает собой самую существенную часть кадра в течение нескольких секунд, а сами видео зачастую длятся немногим больше. Не понимаю, кто это придумал.
Не всё так гладко с iOS 26
Описанный выше опыт с iOS 26 на iPhone 15 тем более удивителен для меня еще по одной причине. У меня есть iPad Air M2 на iPadOS 26, и он работает отвратительно. Планшет куплен еще прошлым летом, был обновлен на iPadOS 26 beta и регулярно обновляется — сейчас на нем самая свежая 26.4.
И всё это время девайс работает одинаково плохо. Интерфейс лагает, элементы и окна движутся с задержками и рывками даже на рабочем столе. Даже самые банальные вещи — открытие Центра Управления или Библиотеки приложений — сопровождаются крайне неприятным фризом.
Автономность тоже плоха, несмотря на 160 циклов и 95% здоровья АКБ. Я пользуюсь айпадами уже более десяти лет и до подкорки знаю, как долго они работают в тех или иных задачах. Так вот, мой Air M2 на iPadOS 26 забирает в среднем на 20-30% больше энергии, чем должен был бы. В среднем его хватает на 5-6 часов браузера, чтения или ютуба. Непозволительно мало для планшета Apple.
Самое обидное, что все условия для его идеальной работы соблюдены: свежее железо», около 40% свободного места на накопителе, самые свежие апдейты. Но айпад ведет себя так, что его хочется
выброситьпродать.
Так что с iOS 26 действительно не всё гладко. Я не могу объяснить, как так выходит — одно устройство работает прекрасно, а второе ужасно. Тем не менее, теперь я могу спокойно рекомендовать обновляться на 26-ю ОС знакомым владельцам даже не самых свежих моделей iPhone.