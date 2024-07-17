Яндекс 360 добавил в Календарь несколько важных функций

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Теперь незрячим пользователям станет удобнее пользоваться приложением.Чтобы сделать Календарь доступнее, разработчики решили две ключевые задачи. Во-первых, элементам приложения добавили понятные подписи, которые может распознать и правильно «прочитать» скринридер. Во-вторых, теперь между иконками, полями и другими элементами можно переключаться с помощью клавиатуры и тем самым легко перемещаться по интерфейсу.После адаптации Календаря незрячие пользователи могут создавать и редактировать события без посторонней помощи. Например, появилась возможность настроить часовой пояс, выбрать участника встречи из выпадающего списка или поменять время в существующем событии.