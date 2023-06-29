«Яндекс 360» откроет летнюю площадку для коворкинга и мероприятий



Севкабель Порт



В Москве и Санкт-Петербурге откроется пространство «Орбита Яндекс 360». Это летняя площадка, где появятся коворкинг и интерактивные зоны отдельных сервисов — «Диска», «Почты» и «Телемоста». На выходных здесь будут проходить тематические мероприятия с участием деятелей искусства, урбанистики, литературы и других сфер. Вход на площадку будет бесплатным.



В Москве «Орбита Яндекс 360» откроется 4 июля в центре города — в саду «Эрмитаж». В Санкт-Петербурге площадка заработает 7 июля на набережной «Севкабель Порта».



Главная идея проекта — разнообразить рабочие будни горожан и познакомить их с сервисами «Яндекс 360», помогающими решать личные и рабочие дела в виртуальном пространстве.





Сад Эрмитаж



Зона коворкинга



На площадку можно прийти и просто поработать. В зоне коворкинга предусмотрено все для комфортной работы: быстрый интернет, красивый и удобный опен-спейс, уединенные зоны, а еще — доступ к обширной экосистеме сервисов «Яндекс 360», которыми они могут воспользоваться на месте.



Воспоминания на «Диске»



Гости «Орбиты Яндекс 360» смогут сохранить свои воспоминания. С помощью лидар-сканера можно будет оцифровать не только личные архивы фото или документов, но и трехмерные предметы и перенести их в онлайн. Отсканированные копии можно загрузить в свое облачное хранилище или пополнить общую коллекцию «Орбиты Яндекс 360» вместе с другими пользователями, среди которых будут также популярные блогеры, селебрити, спортсмены, музыканты и другие публичные личности.



Переезд на красивый адрес «Почты»



Функция «Красивый адрес» позволит переехать со старого адреса на более подходящий и даже выбрать новый домен, воспользовавшись специальным промокодом на скидку. В честь виртуального «новоселья» гости получат именной мерч.



Телемост двух столиц



В зоне сервиса видеоконференций «Телемост» возможно будет уединиться для рабочих или личных созвонов в индивидуальных кабинках, а также пообщаться с гостями площадки по прямому включению между «двумя столицами».



Тематические мероприятия по выходным



Каждый уикенд гостей «Орбиты Яндекс 360» ждут полезные мероприятия. Каждое из них тематическое. Выступления и шоу-кейсы с участием спикеров затронут темы искусства, нейросетей, моды, урбанистики, фотографии. Программа подготовлена совместно с Университетом креативных индустрий Universal University, Московским музеем современного искусства и культурным проектом Bigcity.art. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

