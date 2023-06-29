«Яндекс 360» откроет летнюю площадку для коворкинга и мероприятий

Александр


Севкабель Порт

В Москве и Санкт-Петербурге откроется пространство «Орбита Яндекс 360». Это летняя площадка, где появятся коворкинг и интерактивные зоны отдельных сервисов — «Диска», «Почты» и «Телемоста». На выходных здесь будут проходить тематические мероприятия с участием деятелей искусства, урбанистики, литературы и других сфер. Вход на площадку будет бесплатным.

В Москве «Орбита Яндекс 360» откроется 4 июля в центре города — в саду «Эрмитаж». В Санкт-Петербурге площадка заработает 7 июля на набережной «Севкабель Порта».

Главная идея проекта — разнообразить рабочие будни горожан и познакомить их с сервисами «Яндекс 360», помогающими решать личные и рабочие дела в виртуальном пространстве.


Сад Эрмитаж

Зона коворкинга

На площадку можно прийти и просто поработать. В зоне коворкинга предусмотрено все для комфортной работы: быстрый интернет, красивый и удобный опен-спейс, уединенные зоны, а еще — доступ к обширной экосистеме сервисов «Яндекс 360», которыми они могут воспользоваться на месте.

Воспоминания на «Диске»

Гости «Орбиты Яндекс 360» смогут сохранить свои воспоминания. С помощью лидар-сканера можно будет оцифровать не только личные архивы фото или документов, но и трехмерные предметы и перенести их в онлайн. Отсканированные копии можно загрузить в свое облачное хранилище или пополнить общую коллекцию «Орбиты Яндекс 360» вместе с другими пользователями, среди которых будут также популярные блогеры, селебрити, спортсмены, музыканты и другие публичные личности.

Переезд на красивый адрес «Почты»

Функция «Красивый адрес» позволит переехать со старого адреса на более подходящий и даже выбрать новый домен, воспользовавшись специальным промокодом на скидку. В честь виртуального «новоселья» гости получат именной мерч.

Телемост двух столиц

В зоне сервиса видеоконференций «Телемост» возможно будет уединиться для рабочих или личных созвонов в индивидуальных кабинках, а также пообщаться с гостями площадки по прямому включению между «двумя столицами».

Тематические мероприятия по выходным

Каждый уикенд гостей «Орбиты Яндекс 360» ждут полезные мероприятия. Каждое из них тематическое. Выступления и шоу-кейсы с участием спикеров затронут темы искусства, нейросетей, моды, урбанистики, фотографии. Программа подготовлена совместно с Университетом креативных индустрий Universal University, Московским музеем современного искусства и культурным проектом Bigcity.art. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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Комментарии

tellurian
+4889
tellurian
Молодцы. Будет возможность заеду.
21 минуту назад
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