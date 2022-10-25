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Яндекс 360 серьезно прокачал защиту Диска

Артем
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Отправляемый контент можно защитить паролем или ограничить доступ к нему.

Яндекс 360 повысил безопасность хранения и обмена файлов для пользователей Диска. Теперь можно делиться контентом, предварительно защитив его несколькими способами. 

Скачивание документа можно ограничить и сделать его доступным только для просмотра или установить надежный пароль. Также есть возможность ограничить срок действия отправленной ссылки, выбрав нужный период. Для организаций, выбравших Яндекс 360 для бизнеса, есть дополнительная функция — ссылки на рабочие документы смогут открыть только сотрудники.

Яндекс 360 постоянно работает над безопасностью Диска. Пользователям доступна автоматическая проверка файлов антивирусом, SSO-авторизация, возможность настроить двухфакторную авторизацию через sms-код или специальное приложение Яндекс Ключ и многое другое.

Новые настройки безопасности доступны на тарифах «Оптимальный» и «Расширенный» Яндекс 360 для бизнеса, а также в Яндекс 360 Премиум для личного пользования. Они уже работают в веб-версии Яндекс 360 и скоро появятся в мобильных приложениях.
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