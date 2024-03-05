Яндекс 360 запустил линейку спецтарифов для фотографов

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Тариф Яндекс 360 Премиум Wfolio предназначен для начинающих и профессиональных фотографов. С ним можно хранить больше фото и видео на Яндекс Диске и быстро создавать красивые галереи через сервис Wfolio. Возможности тарифа упростят как процесс работы с фотографиями, так и коммуникацию с заказчиками.Фотограф может выбрать раскладку элементов галереи, настроить цвет фона и обложку под стиль снимков, добавить описание и свои контакты. Кроме того, можно создать отдельные страницы, чтобы разделить снимки на общие и более приватные. Новая функция безопасна для фотографов, так как у сервиса Wfolio не будет доступа к остальному контенту Яндекс Диска. Ограничения можно установить и для заказчиков — тогда при просмотре персональной страницы они увидят превью фотографий с водяным знаком и не смогут скачать исходные снимки.В персональной галерее клиенты могут отметить понравившиеся фотографии и создать список — например, «На ретушь» или «Для фотокниги». Список отобразится в личном кабинете фотографа на Wfolio: снимки из него получится быстро экспортировать в графические редакторы Lightroom или Capture One для дальнейшей обработки.Скачать готовые фотографии из галереи Wfolio можно в хорошем качестве и без водяного знака, по одной или целым архивом. Если снимки нужны для социальных сетей, есть возможность выгрузить их в подходящем размере.На странице с фотографиями также есть отдельная форма для отзывов. Фотограф может собрать отклики и разместить их в портфолио, соцсетях или на других своих площадках, чтобы повысить доверие потенциальных клиентов.Тариф Яндекс 360 Премиум Wfolio представлен в двух вариантах: с объемом Яндекс Диска на 1 ТБ и на 3 ТБ. Сейчас для пользователей открыт эксклюзивный доступ к тарифу: подключиться к нему может любой желающий по специальному промокоду —. Его необходимо ввести на сайте Яндекс 360.