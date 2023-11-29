Яндекс 360 улучшил навигацию для пользователей мобильного Диска



Яндекс 360 выпустил обновление мобильного Диска и изменил вид плиток с фотографиями. Теперь пользователям будет удобнее ориентироваться в общей фотогалерее.



В приложении Яндекс Диска для iOS и Android появился новый режим навигации — мелкая сетка. В нём фотографии из архива отображаются по восемь штук в одном ряду. Также изменился вид других сеток — стандартной и крупной, благодаря чему на экране помещается больше фотографий. Пользователь может выбрать наиболее удобный для себя режим отображения.











Изменилась также «умная плитка»: в ней отображаются главные фотографии, которые отмечают переходы от одного временного периода к другому. Отметки периода и геолокации теперь закреплены в верхней части экрана. Изменилась также «умная плитка»: в ней отображаются главные фотографии, которые отмечают переходы от одного временного периода к другому. Отметки периода и геолокации теперь закреплены в верхней части экрана.