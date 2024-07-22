Яндекс Алиса научилась понимать людей с особенностями речи



Команда «Яндекса» рассказала о полезном нововведении своего голосового помощника. Теперь Алиса поймет даже пользователей, чья речь отличается от других.



По заявлению Яндекса, теперь Алиса понимает голосовые запросы пользователей с самыми разными особенностями речи. Например, помехой для общения с нейросетью больше не будет заикание, ДЦП, последствия травмы или даже инсульта.



Команда «Яндекса» рассказала о полезном нововведении своего голосового помощника. Теперь Алиса поймет даже пользователей, чья речь отличается от других.По заявлению Яндекса, теперь Алиса понимает голосовые запросы пользователей с самыми разными особенностями речи. Например, помехой для общения с нейросетью больше не будет заикание, ДЦП, последствия травмы или даже инсульта.



Всё это стало возможным благодаря дополнительному обучению Алисы на сотнях тысяч аудиозаписей, которые предоставили добровольцы с особенностями речи. Яндекс привлек их к открытому тестированию качества распознавания речи Алисой. В проекте участвовали более 300 человек и ведущие НКО, записав 900+ часов аудио. Сейчас разница в точности понимания Алисой обычной и особенной речи составляет всего 20%.