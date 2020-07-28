Что ты такое? И откуда взялось на моём компе? @yandex расскажите, как удалить pic.twitter.com/Sw3ctb4yKo — Anastasia Pad (@Anastasia_Pad) July 28, 2020

Здравствуйте. Мы хотим, чтобы видеосвязь стала доступнее, поэтому добавляем Телемост в другие сервисы и приложения Яндекса. Возможности удалить Телемост пока нет, но ваше пожелание мы передали разработчикам. Как временное решение — можно удалить ярлык с рабочего стола. — Yandex.Support (@yandexsupport) July 28, 2020







Пользователи некоторых приложения «Яндекса» сегодня заметили, что на их компьютерах без согласия на установку появилось приложение для видеоконференций «Яндекс.Телемост». Сервис был запущен 15 июня.Служба поддержка «Яндекса» ответила, что таким образом компания хочет, «чтобы видеосвязь стала доступнее». Сообщается, что на данный момент возможность удалить «Телемост» отсутствует, а в качестве временного решения предлагается удалить иконку с рабочего стола.В лицензионном соглашении на использование настольного программного обеспечения «Яндекса» упоминается, что в «состав программ в качестве отдельных её компонентов входит стороннее программное обеспечение». Стоит отметить, что формально в этой ситуации компания права, поскольку формулировка документа предусматривает возможность установки новых программ вместе с обновлениями.«Яндекс.Телемост» работает по прямой ссылке в «Яндекс.Браузере» и Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». В компании сообщили, что добавят платформу для видеоконференций в другие свои сервисы и расширят поддержку остальных браузеров.