Пользователи некоторых приложения «Яндекса» сегодня заметили, что на их компьютерах без согласия на установку появилось приложение для видеоконференций «Яндекс.Телемост». Сервис был запущен 15 июня.
Что ты такое? И откуда взялось на моём компе? @yandex расскажите, как удалить pic.twitter.com/Sw3ctb4yKo— Anastasia Pad (@Anastasia_Pad) July 28, 2020
Служба поддержка «Яндекса» ответила, что таким образом компания хочет, «чтобы видеосвязь стала доступнее». Сообщается, что на данный момент возможность удалить «Телемост» отсутствует, а в качестве временного решения предлагается удалить иконку с рабочего стола.
Здравствуйте. Мы хотим, чтобы видеосвязь стала доступнее, поэтому добавляем Телемост в другие сервисы и приложения Яндекса. Возможности удалить Телемост пока нет, но ваше пожелание мы передали разработчикам. Как временное решение — можно удалить ярлык с рабочего стола.— Yandex.Support (@yandexsupport) July 28, 2020
В лицензионном соглашении на использование настольного программного обеспечения «Яндекса» упоминается, что в «состав программ в качестве отдельных её компонентов входит стороннее программное обеспечение». Стоит отметить, что формально в этой ситуации компания права, поскольку формулировка документа предусматривает возможность установки новых программ вместе с обновлениями.
«Яндекс.Телемост» работает по прямой ссылке в «Яндекс.Браузере» и Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». В компании сообщили, что добавят платформу для видеоконференций в другие свои сервисы и расширят поддержку остальных браузеров.
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а если в компьютер, то почему операционная система не заблокировала сторонний софт и не спросила разрешения на установку?