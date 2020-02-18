Asus и «Яндекс» договорились о предустановке «Яндекс.Браузера» на все новые ноутбуки производителя для России, СНГ, Абхазии и Грузии. Первая партия уже поступила в продажу. Планируется в ближайший год выпустить около 660 000 ноутбуков с браузером от «Яндекса». Пользователи смогут удалить его по желанию.



Asus не стал первым партнером «Яндекса» в сегменте ноутбуков, российская компания уже несколько лет сотрудничает с Acer в плане предустановки «Яндекс.Браузера». Lenovo пока не планирует в ближайшее время устанавливать на свои устройства сторонние сервисы.



По данным сервиса Statcounter доля компании в поиске на ПК в России по состоянию на январь 2020 года составила 47,6%, у Google — 48,2%. По информации от «Яндекс.Радар» 68,7% и 25,95% соответственно. Эксперты отмечают, что на продажи устройств предустановленные сервисы не несут серьезного влияния.



Закон о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV вступает в силу с 1 июля 2020 года. В рамках проекта ФАС российские поиск, карты и антивирус, а также аудиовизуальные сервисы на компьютерах и Smart TV должны появиться уже с 1 июля 2021 года. Помимо этого, к приложениям для предварительной установки предлагается ввести требование о популярности, в соответствии с которым у них должно быть не менее 100 000 установок, а их уникальная ежемесячная аудитория должна быть не менее 100 000 пользователей.





