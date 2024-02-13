«Яндекс Браузер» крупно обновился: нововведений много, и все суперполезные

Олег

Яндекс
Фото: Яндекс

Компания «Яндекс» выпустила большое обновление своего «Браузера» — как настольного, так и мобильного. Нововведений довольно много, часть из них связана с нейросетями.

Помощь с текстом (кроме iOS и Android)

«Браузер» теперь умеет проверять орфографию и пунктуацию без сторонних расширений и надстроек. Знаки препинания в вашем тексте приложение даже может расставить за вас. Если знаков получилось слишком много, встроенные алгоритмы помогут сократить текст и при этом не упустить главные мысли.

«Яндекс» рассказал, что работа его алгоритма по исправлению ошибок отличается от распространенного принципа «нет слова — нет ошибки». ИИ не переписывает ваш текст, не меняет его структуру и стилистику, а только исправляет знаки препинания, добавляет заглавные буквы и так далее.

Браузер
Фото: Яндекс

Другая языковая модель поможет вам сократить написанный текст, а также улучшить его качество — структурировать и сделать более понятным. При корректировке ИИ не теряет ключевые факты и стилистику, а также не добавляет ничего лишнего. Текст просто приводится к нормам русского языка и структурируется.

Новые фичи для улучшения текста работают в любом месте сети, где есть текстовое поле: на страницах с анкетами, при написании отзывов, статей, заметок, или даже переписке в веб-версии мессенджеров.

Помощь с видео

Для перевода видеороликов на русский в реальном времени теперь доступны два новых языка — японский и корейский. Пока что они работают только на YouTube.

Кроме того, теперь «Браузер» умеет разделять субтитры на спикеров. Это значит, что вы ясно увидите, когда говорит тот или иной человек — сейчас субтитры обычно приводятся сплошным текстом без разбивки.

Пересказ
Фото: Яндекс

Фото: Яндекс
Фото: Яндекс

Был улучшен и пересказ видео. Приложение понимает английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский, японский и корейский, и может создать русский пересказ с любого из них. Теперь функция доступна не только на YouTube, но и на Дзене, в VK и RuTube.

Появилось распознавание QR-кодов. Если в видеоролике встречается такой код, браузер «увидит» его и сразу предложит перейти на соответствующий сайт. Больше не придется сканировать код из видео камерой другого устройства или делать скриншот. Фича не работает на iOS и Android.


Помимо перечисленных опций стоит упомянуть обновленную защиту от фишинга с помощью свежей ML-модели, которая иначе проверяет сайт на предмет мошенничества. Процесс ускорился и стал более эффективным. Кроме того, браузер избавился от множества багов и стал быстрее и стабильнее. 

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Комментарии

tellurian
+2690
tellurian
Молодцы!
час назад в 15:02
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