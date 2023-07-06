«Яндекс Браузер» научился кратко пересказывать длинные статьи на сайтах



Компания «Яндекс» внедрила в свой фирменный браузер нейросеть YandexGPT. Об этом пишет ТАСС.



Собственный ИИ «Яндекса» будет очень полезен пользователям, которые часто ищут информацию в сети или пытаются вникнуть в какую-то новую для себя тему. YandexGPT в «Яндекс Браузере» научился анализировать длинные статьи на веб-сайтах, сокращать их до сути и выдавать краткий тезисный пересказ прямо на той же странице.



Полученные тезисы можно прочесть в среднем за 30-60 секунд, блок краткого пересказа отображается в интерфейсе браузера поверх вкладки. Сейчас нейросеть может прочесть и осмыслить русскоязычные статьи длиной до 30 тысяч знаков. Для примера: в этой новости 789 знаков.



В перспективе YandexGPT сможет обобщать и пересказывать более длинные тексты, а также работать с файлами PDF и DOCX.

Кстати, воспользоваться пересказом от YandexGPT могут и пользователи других браузеров — вот здесь мы писали , как это сделать.