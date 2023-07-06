«Яндекс Браузер» научился кратко пересказывать длинные статьи на сайтах

Олег

Yandex


Компания «Яндекс» внедрила в свой фирменный браузер нейросеть YandexGPT. Об этом пишет ТАСС.

Собственный ИИ «Яндекса» будет очень полезен пользователям, которые часто ищут информацию в сети или пытаются вникнуть в какую-то новую для себя тему. YandexGPT в «Яндекс Браузере» научился анализировать длинные статьи на веб-сайтах, сокращать их до сути и выдавать краткий тезисный пересказ прямо на той же странице.

Полученные тезисы можно прочесть в среднем за 30-60 секунд, блок краткого пересказа отображается в интерфейсе браузера поверх вкладки. Сейчас нейросеть может прочесть и осмыслить русскоязычные статьи длиной до 30 тысяч знаков. Для примера: в этой новости 789 знаков.

В перспективе YandexGPT сможет обобщать и пересказывать более длинные тексты, а также работать с файлами PDF и DOCX. 

Кстати, воспользоваться пересказом от YandexGPT могут и пользователи других браузеров — вот здесь мы писали, как это сделать. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

Dmitriy
+579
Dmitriy
Вот только не кислое ограничение на длину статьи, на тех объемах, что доступны не дают толку. Возможно что то поменяется со временем...
31 минуту назад
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