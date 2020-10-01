Сегодня «Яндекс.Браузеру» исполнилось 8 лет и в честь этого события разработчики выпустили крупное обновление. С его помощью работать с популярными сайтами стало так же удобно, как и с приложениями в системе.
Современные сайты уже давно вышли за границы страничек с текстом и ссылками. Они работают и выглядят как полноценные приложения. Это ведёт к тому, что мы всё реже устанавливаем программы на компьютеры и всё чаще используем для этого браузер. Текстовые и графические редакторы, мессенджеры и даже игры — уже доступны в виде сайтов.
Тем не менее веб-приложения до недавних пор были лишены одной очень удобной возможности. Интерфейс работы с программами в операционной системе совершенствовался десятки лет. Сайты лишены возможности его использовать, потому что работают в браузере. К примеру, мы не можем переключаться между просмотром фильма и общением в соцсети с помощью клавиш Alt+Tab, отсутствует удобный способ открыть почтовый сервис в отдельном окне, не запуская браузер с другими вкладками. Закрепить любимые сервисы на панели рядом с «Пуском» — тоже не просто.
В новой версии «Яндекс.Браузера» разработчики устранили эти недочеты.
Теперь веб-приложения можно закрепить на боковой панели нашего Браузера, на системной панели рядом с «Пуском» или просто создать ярлык на рабочем столе.
Самой главной особенностью обновления стала возможность запуска таких приложений в отдельных окнах, как настоящие программы. У этих окон минималистичный интерфейс, а переключаться между ними удобно с помощью Alt+Tab.
Новая функция позволяет сфокусироваться только на полезных задачах. К примеру, теперь можно запустить веб-приложение «Яндекс.Почты» и проверить сообщения, не открывая основное окно «Браузера» со множеством вкладок. Также стоит отметить, в таких веб-приложения присутствует стандартная функциональность браузеров, например, в окне можно открывать ссылки в отдельных вкладках, использовать режим чтения и другие инструменты.
Чтобы превратить сайт в приложение, кликните по кнопке, которая появляется в адресной строке. Она доступна как для сайтов, использующих технологию Progressive Web Application, так и для других популярных ресурсов, поддержку которых мы разработчики «Яндекса» добавили собственными силами.
Возможность работать с веб-приложениями уже доступна в Яндекс.Браузере 20.9.0 для Windows. В будущем разработчики планируют развивать функции приложений в «Браузере». К примеру, появится возможность отображать счётчик непрочитанных сообщений на иконке или выбрать приложения для автозапуска со стартом Windows.
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Почему анонсировали ее только сейчас?
Не хватает кнопки чтобы сворачивать эти приложения, приходится сворачивать все окна штатной функцией Windows.
Наверное, даже статья на Айгайдс появится..