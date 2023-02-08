«Яндекс Браузер» серьезно обновился для iOS и Android. Что нового?

Обновленный главный экран. Поиск и навигационные кнопки переместились вниз. Кроме того, поисково-адресная строка теперь будет всегда расположен в одном и том же месте при работе с приложением. На главном экране появился профиль «Яндекс ID», быстрый переход в режим «инкогнито» и стрелка «Назад» для возврата к закрытому сайту.

Табло. На табло с избранными и часто посещаемыми страничками появилась кнопка «+» — она позволит добавить новые сайты. Их можно подобрать по разным категориям.

Вкладки. Теперь вкладки в менеджере на iOS расположены вертикально, подобно тому, как это сделано в Safari. Закрывать вкладки можно смахиванием.

Фоны. Теперь можно установить однотонный фон браузера, а также выбрать картинку из коллекции «Яндекса» либо из собственной медиатеки.

Команда разработчиков «Яндекса» выпустила большое обновления своего фирменного браузера для мобильных устройств. Об этом компания рассказала в Дзен-блоге.Согласно источнику, в «Яндекс Браузере» значительно обновился дизайн ключевых элементов интерфейса и появились новые функции. Разработчики связывают это с тем, что диагональ современных смартфонов становится всё больше, а значит и управление приложениями нужно постоянно адаптировать.Обновление распространяется постепенно. В ближайшее время оно будет доступно для iPhone и Android-смартфонов.