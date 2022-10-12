«Яндекс Браузер» сделал многоголосый перевод для YouTube-роликов

Закадровый онлайн переводчик теперь имеет двенадцать голосов.Ранее технология имела только два типа голоса: мужской и женский. В роликах с большим количеством спикеров или персонажей это могло привести к путанице. Теперь «Яндекс» расширил возможности виртуального закадрового переводчика, сделав по шесть голосов с разными интонациями для каждого пола.Технология перевода осуществляется благодаря работе сразу трех нейронных сетей. Первая — распределяет аудио и преобразует его в текст. Вторая — распознает пол человека на видео. Третья отвечает за пунктуацию и определяет части, которые содержат законченную мысль. Полученные данные синтезируются на русском языке. Для перевода доступны: английский, французский, испанский, немецкий языки. В планах «Яндекса» добавить поддержку перевода с китайского.