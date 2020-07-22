«Сбербанк» выкупил долю компании «Яндекс» в «Яндекс.Деньгах». Ранее ему принадлежали 75% этого сервиса, а теперь ещё 25 процентами владеет структура банка — ООО «Цифровые активы».
Сумма сделки не раскрывается, но по оценкам экспертов она может составлять не менее 2,4 миллиарда рублей.
Ближе к концу года «Яндекс» планирует выкупить у «Сбербанка» долю в сервисе «Яндекс.Маркета». На эту сделку будет израсходовано 42 миллиарда рублей, а после её закрытия «Яндекс» станет единственным владельцем «Яндекс.Маркета».
«Яндекс.Маркет» продолжит работать как и прежде, а «Яндекс.Деньги», скорее всего, ждёт ребрендинг (чтобы убрать из названия упоминание «Яндекса») и изменения в условиях обслуживания. Стратегические подробности изменений будут раскрыты позже.
В 2020 году «Яндекс» и «Сбербанк» полностью прекратят сотрудничество, запущенное в 2017 году. Эти компании в мае 2018 года совместно запустили интернет-маркетплейс «Беру», но после завершения всех сделок он будет принадлежать «Яндексу» единолично.
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