«Яндекс Диск» на ПК станет платным

«Яндекс» предупредил пользователей об изменениях в работе «Диска для ПК», который предоставляет доступ к облачном хранилищу и позволяет синхронизировать файлы между облаком и различными устройствами. С 3 июня 2026 года десктопная версия «Диска» станет доступна только обладателям платной подписки «Яндекс 360». Для работы программы потребуется подключить тариф «Для себя» или другой план.
Бесплатно пользоваться «Диском» по-прежнему можно будет через веб-интерфейс и мобильное приложение, однако программа на компьютере перестанет синхронизировать файлы при отсутствии подписки.
В рамках этих нововведений «Яндекс» предложил специальные условия тарифа «Для себя». Он включает в себя хранение в облаке данных объёмом до 200 ГБ, возможность работы с файлами в программе на компьютере и безлимитную автозагрузку фото и видео со смартфона. На первые три месяца действует скидка 80%, с учётом которой подписка будет стоить 59 рублей в месяц, а по окончании этого периода ежемесячно будет списываться 319 рублей. Ранее «Яндекс Диск» на ПК был бесплатным, платить нужно было только за дополнительное дисковое пространство, если оно требовалось.
Эта политика «Яндекса» уже вызвала активное обсуждение в интернете. Некоторые пользователи выразили недовольство тем, что ещё недавно бесплатная функция теперь становится платной, ссылаясь на то, что за эти деньги можно купить подписку на альтернативные облачные сервисы. Люди также жалуются на то, что настольное приложение имеет низкую скорость загрузки по сравнению с веб-интерфейсом, и с новыми правилами у них просто не останется выбора, как-либо пользоваться платным тарифом, либо мириться с неудобствами браузерной версии.