«Яндекс Диск» на ПК станет платным

«Яндекс» предупредил пользователей об изменениях в работе «Диска для ПК», который предоставляет доступ к облачном хранилищу и позволяет синхронизировать файлы между облаком и различными устройствами. С 3 июня 2026 года десктопная версия «Диска» станет доступна только обладателям платной подписки «Яндекс 360». Для работы программы потребуется подключить тариф «Для себя» или другой план.

