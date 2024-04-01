Яндекс добавил нейросеть в Почту

Артем
екншлесгдсна.png

Яндекс 360 добавил в Почту Нейрофильтр с YandexGPT. Это дайджест самых важных входящих писем за последнюю неделю, который составляют нейронные сети. Благодаря Нейрофильтру работать с Почтой проще и быстрее. Письма, на которые стоит обратить внимание, теперь на виду — можно ознакомиться с их кратким содержанием и, если нужно, тут же написать ответ. Нейрофильтр доступен всем подписчикам Яндекс 360 Премиум.

За отбор писем для дайджеста отвечает нейросетевая технология Спамооборона, которая уже используется в Почте для борьбы со спамом. У неё нет доступа к содержимому переписок. Она обучается на обезличенных данных о том, как люди взаимодействуют с письмами: какие из них открывают, какие помечают как важные, какие удаляют. При отборе технология учитывает больше тысячи факторов. Суммаризацию — сокращение сути — выполняет нейросеть YandexGPT, которая делает пересказ писем, указанных Самообороной, и только у тех пользователей, которые включили функцию.

ц4енкц6ш.png

Содержимое Нейрофильтра обновляется практически в режиме реального времени — туда попадают все новые важные письма. Если какое-то из писем больше не актуально, достаточно пометить его прочитанным, и оно пропадёт из дайджеста. Нейрофильтр самообучается на оценках пользователей — можно оценить качество подборки и качество пересказа.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Нейрофильтром могут воспользоваться все владельцы подписки Яндекс 360 Премиум. Включить или отключить дайджест можно в настройках Почты.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Найден способ получить скидку 30% в «Яндекс Go»
Нейросеть начала защищать пользователей «Яндекс Браузера»
Яндекс крупно прокачал Алису, Станции и ТВ Станции

Рекомендации

Рекомендации

Дуров представил совершенно новый дизайн в Telegram 10.5
«Google Карты» получили новый режим построения маршрута
Три популярнейших смартфона Samsung Galaxy наконец получили OneUI 6.0 и Android 14
Samsung назвала срок исправления главной проблемы OneUI 6.0 на смартфонах Galaxy

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Anatoly076
+144
Anatoly076
Короче НЕЙРОтруба наступает 😬😬😬! Блин нейросеть обеспечивает предпросмотр, фильтр и т.д. То есть она письма и читает по факту. Тут сразу и тайна переписки нарушается, я уже молчу о сливах и т.д. 🤯🤯🤯 Зачем весь этот геморрой в почтовом ящике 🤔?!
Вчера в 19:59
#