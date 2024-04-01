Яндекс добавил нейросеть в Почту

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Яндекс 360 добавил в Почту Нейрофильтр с YandexGPT. Это дайджест самых важных входящих писем за последнюю неделю, который составляют нейронные сети. Благодаря Нейрофильтру работать с Почтой проще и быстрее. Письма, на которые стоит обратить внимание, теперь на виду — можно ознакомиться с их кратким содержанием и, если нужно, тут же написать ответ. Нейрофильтр доступен всем подписчикам Яндекс 360 Премиум.За отбор писем для дайджеста отвечает нейросетевая технология Спамооборона, которая уже используется в Почте для борьбы со спамом. У неё нет доступа к содержимому переписок. Она обучается на обезличенных данных о том, как люди взаимодействуют с письмами: какие из них открывают, какие помечают как важные, какие удаляют. При отборе технология учитывает больше тысячи факторов. Суммаризацию — сокращение сути — выполняет нейросеть YandexGPT, которая делает пересказ писем, указанных Самообороной, и только у тех пользователей, которые включили функцию.Содержимое Нейрофильтра обновляется практически в режиме реального времени — туда попадают все новые важные письма. Если какое-то из писем больше не актуально, достаточно пометить его прочитанным, и оно пропадёт из дайджеста. Нейрофильтр самообучается на оценках пользователей — можно оценить качество подборки и качество пересказа.Нейрофильтром могут воспользоваться все владельцы подписки Яндекс 360 Премиум. Включить или отключить дайджест можно в настройках Почты.