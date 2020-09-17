



Специально для iOS 14 разработчиками «Яндекса» была подготовлена обновлённая версия «Яндекс.Браузера». В ней появились возможности, в которой задействованы новые функции этой операционной системы.«Яндекс.Браузер» для iOS получил поддержку отображения различной информации на виджетах, размещённых на домашнем экране смартфона — там, где располагаются иконки приложений. Теперь пользователи могут видеть интересующую их информацию не запуская браузер.





В обновлённом «Яндекс.Браузере» на iOS поддерживаются два новых виджета. Первый ускоряет доступ к поиску «Яндекса», к «Алисе», а также содержит полезные информеры о текущей температуре за окном, пробках и курсе валюты. Второй сфокусирован на погоде. Он подскажет, стоит ли надеть одежду потеплее или захватить с собой зонт. Технология «Метеум», разработанная в «Яндексе», использует данные со спутников, радаров и наземных станций, а также алгоритмы на основе нейронных сетей для прогнозирования осадков с точностью до района и десятка минут. Миниатюрный фрагмент карты в виджете наглядно покажет, как грозовой фронт приближается к вашему местоположению. Кроме того, виджет может содержать предупреждения МЧС о чрезвычайных ситуациях и неблагоприятных погодных явлениях.



Как установить виджеты «Яндекс.Браузера»:





Обновите iPhone до iOS 14 (если ещё не успели это сделать)

Обновите «Яндекс.Браузер» до самой свежей версии и запустите его после установки

Аернитесь на главный экран смартфона, нажмите пальцем на свободное пространство, дождитесь появления значка + в верхнем углу, найдите иконку «Яндекса» и добавьте виджет.





