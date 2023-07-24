«Яндекс Еда» и «Маркет Деливери» не дают нормально поесть по всей стране

Фото: Яндекс
Сервисы доставки продуктов и готовой еды «Яндекс Еда» и «Маркет Деливери» сбоят и не принимают оплату. Об этом сообщают «РИА Новости».
Сервисы доставки продуктов и готовой еды «Яндекс Еда» и «Маркет Деливери» сбоят и не принимают оплату. Об этом сообщают «РИА Новости».
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Согласно источнику, на проблемы с оплатой жалуются пользователи указанных сервисов. Провести платеж за заказ не получается, из-за чего он не поступает в обработку.
ОБНОВЛЕНО: «Некоторые пользователи могли столкнуться со сложностями при совершении заказа, мы уже исправили эту проблему. Все списанные средства уже вернулись пользователям, сервисы работают штатно. Мы приносим извинения за вызванные неудобства», — пресс-служба Яндекс Еды и Маркет Деливери.