«Яндекс Еда» может привезти нечто отвратительное. Вместо возврата денег — промокод на следующую покупку

На выходе получилось нечто отвратительное, что неприятно не только есть, но даже лицезреть: подгорелая булка, из которой вытек соус и выпала зелень, и бледные скрученные сосиски, причём подобранные явно не в размер. «Я даже своему собаке сделал лучше», — недовольствует Apathys.
Apathys пишет, что заказ ему привезли с опозданием на час. Вероятно, хот-дог пришёл в негодность за то время, что болтался в сумке курьера, ведь очевидно, что его лучше употреблять свежеприготовленным, а чем дольше он лежит, тем хуже становится.
Apathys обратился в поддержку «Яндекс Еды», приложив скриншот с изображением продукта, который он заказывал, и фотографию того, что получил на самом деле. Он попросил вернуть деньги (к слову, совсем небольшие — всего 230 рублей). Поддержка традиционно пообещала разобраться, чтобы такого не происходило в дальнейшем, и отправила промокод со скидкой на следующий заказ.
Apathys не получил полноценного возмещение за продукт с сомнительным качеством, а поддержка «Яндекс Еда» использовала маркетинговый ход, вынуждая покупателя потратить ещё больше денег в сервисе. Если и со следующим заказом ему привезут что-то малосъедобное, он рискует оказаться забаненным как злоупотребляющий жалобами ради получения скидочных промокодов, такое иногда случается.