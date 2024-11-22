«Яндекс Еда» может привезти нечто отвратительное. Вместо возврата денег — промокод на следующую покупку

Александр
Пикабушник Apathys поделился историей о заказе хот-дога через «Яндекс Еду». Это прекрасная иллюстрация мема «ожидание / реальность», хотя казалось бы, что может быть проще, чем сделать и доставить классический хот-дог.

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На картинке хот-дог выглядит действительно аппетитно: свежая булочка, промазанная белым соусом, с маринованными огурчиками и салатом айсберг для большей сочности, румяная сосиска, политая кетчупом и горчицей.



На выходе получилось нечто отвратительное, что неприятно не только есть, но даже лицезреть: подгорелая булка, из которой вытек соус и выпала зелень, и бледные скрученные сосиски, причём подобранные явно не в размер. «Я даже своему собаке сделал лучше», — недовольствует Apathys.



Apathys пишет, что заказ ему привезли с опозданием на час. Вероятно, хот-дог пришёл в негодность за то время, что болтался в сумке курьера, ведь очевидно, что его лучше употреблять свежеприготовленным, а чем дольше он лежит, тем хуже становится.

Apathys обратился в поддержку «Яндекс Еды», приложив скриншот с изображением продукта, который он заказывал, и фотографию того, что получил на самом деле. Он попросил вернуть деньги (к слову, совсем небольшие — всего 230 рублей). Поддержка традиционно пообещала разобраться, чтобы такого не происходило в дальнейшем, и отправила промокод со скидкой на следующий заказ.

Apathys не получил полноценного возмещение за продукт с сомнительным качеством, а поддержка «Яндекс Еда»  использовала маркетинговый ход, вынуждая покупателя потратить ещё больше денег в сервисе. Если и со следующим заказом ему привезут что-то малосъедобное, он рискует оказаться забаненным как злоупотребляющий жалобами ради получения скидочных промокодов, такое иногда случается.
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Комментарии

Tigrolik
+772
Tigrolik
Точно-точно. Это в сумке курьера подгорела булка, заменилась сосиска и испортился, первоначально прекрасный, вид хот-дога.
2 часа назад в 15:24
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