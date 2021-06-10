Яндекс


«Яндекс» рассказал о новом способе оплаты заказа с доставкой — с помощью смартфона курьера и пластиковой карты. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Компания реализовала оплату довольно просто. Курьеров не стали оснащать множеством портативных терминалов — оплата происходит бесконтактно через смартфон курьера. Покупателю достаточно просто приложить пластиковую карту к Android-смартфону курьера — и деньги спишутся со счета. После такой оплаты заказчику придет чек в СМС-сообщении, а средства за покупку автоматически переводятся на расчетный счет компании. Такой способ расчета реализован на основе NFC-технологии совместно с компанией 2can&ibox. Об оплате на месте посредством Apple Pay и Google Pay ничего не сообщается. 

«Яндекс» отмечает, что принимать оплату через смартфон гораздо проще и выгоднее. Покупатель может оплатить заказ удобным ему способом; курьеру не придется носить с собой дополнительное (совсем не карманное) устройство, учиться с ним работать и нести за него ответственность, а компания экономит на покупке терминалов — стоимость одного варьируется от 6 до 10 тысяч рублей. А ведь их еще нужно настраивать и обслуживать.

Новый способ оплаты пока будет доступен в 10 городах страны: Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и так далее. Если система приживется и покажет свою состоятельность — клиенты из других городов тоже смогут ею воспользоваться.

Ранее мы рассказали, что сервисы «Яндекса» дали сбой по всей стране, а также написали инструкцию по настройке Apple Pay на компьютере Mac



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Источник:

lenta.ru lenta.ru

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