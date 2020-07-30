Кубок Стенли
Хоккей возвращается в «Яндекс.Эфир». Начиная с 1 августа зрители бесплатно увидят все матчи плей-офф Кубка Стэнли — главного события года в НХЛ. Все игры можно будет посмотреть онлайн с профессиональным русским и английским комментарием.
 
Уже послезавтра, в 19:00 по Москве на льду встретятся российские звёзды: «Рейнджерс» Артемия Панарина сыграет с «Каролиной» Андрея Свечникова. Также за Кубок Стэнли будут бороться Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Владимир Тарасенко и ещё несколько десятков игроков из России. В этом году плей-офф проходит всего на двух аренах, в Торонто и Эдмонтоне, поэтому российские зрители увидят многие матчи в удобное время. Расписание ближайших игр можно посмотреть в разделе НХЛ в «Яндекс.Эфире».
 
На всех играх будут работать профессиональные комментаторы: Александр Кузмак, Сергей Федотов, Алексей Андронов и другие спортивные журналисты. Зрители «Яндекс.Эфира» также увидят:
  • Игры в записи, которые можно смотреть в удобное время и с любого момента.
  • Короткие обзоры каждой игры.
  • Голы и другие лучшие моменты каждого матча.
  • Включения из студии, где комментаторы подробно разберут главный матч дня.
Все трансляции и видео доступны на территории России в сервисе «Яндекс.Эфир» — на yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс. Хоккей можно смотреть в дороге на мобильных устройствах или дома, в том числе через «Яндекс.Станцию».


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