Яндекс Go теперь может строить маршруты всех видов общественного транспорта

Артем
к76шкгнлд.png

Новая функция, позволяет строить маршруты автобусов, трамваев, метро и электричек. 

Кроме того, в будущем приложение сможет комбинировать маршруты из поездок на такси и общественном транспорте, чтобы пользователю было проще выбрать оптимальный вариант по времени и стоимости проезда. К примеру, на такси можно доехать до станции метро или остановки автобуса, а потом пересесть.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Как сообщают в компании, что маршруты с пересадкой дополнят способы сэкономить, которые уже есть в Яндекс Go. В перспективе новая возможность позволит уменьшить спрос, а соответственно снизить ценник на проезд в часы пик. 

Посмотреть маршруты общественного транспорта в Яндекс Go в ближайшее время смогут пользователи по всей России, а возможность следить за прибытием городского транспорта на остановку в режиме реального времени получат пассажиры в более чем 80 городах страны.
7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
10 интересных штук с Яндекс Маркета: пригодятся дома и в поездках
Яндекс 360 круто прокачал функции ряда сервисов
Власти придумали хитрый способ пересадить россиян с Google на «Яндекс»

Рекомендации

Рекомендации

«Google Фото» начал раздавать суперполезную функцию абсолютно бесплатно
Срочно обновите приложение «Сбербанк Онлайн»
«Тинькофф-банк» начал высылать бригаду сотрудников на дом к особо упрямым клиентам, и это не шутка
Покупателей на Wildberries и OZON массово разводят с помощью СБП. Попасться может буквально каждый

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии