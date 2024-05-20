Яндекс Go теперь может строить маршруты всех видов общественного транспорта

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Новая функция, позволяет строить маршруты автобусов, трамваев, метро и электричек.Кроме того, в будущем приложение сможет комбинировать маршруты из поездок на такси и общественном транспорте, чтобы пользователю было проще выбрать оптимальный вариант по времени и стоимости проезда. К примеру, на такси можно доехать до станции метро или остановки автобуса, а потом пересесть.Как сообщают в компании, что маршруты с пересадкой дополнят способы сэкономить, которые уже есть в Яндекс Go. В перспективе новая возможность позволит уменьшить спрос, а соответственно снизить ценник на проезд в часы пик.Посмотреть маршруты общественного транспорта в Яндекс Go в ближайшее время смогут пользователи по всей России, а возможность следить за прибытием городского транспорта на остановку в режиме реального времени получат пассажиры в более чем 80 городах страны.