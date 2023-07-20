«Яндекс Go» теперь подскажет, как сэкономить на такси

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Приложение «Яндекс Go» стало показывать прогноз цены. Можно проверить уровень спроса в текущий момент, посмотреть, как меняется цена в течение дня. Делается это при помощи специального графика, который подскажет, когда выгоднее заказать поездку.Чтобы помочь пользователю сэкономить алгоритм сопоставляет данные сразу нескольких показателей. Он анализирует количество свободных водителей поблизости и стоимость поездки по этому маршруту за прошлые четыре недели. Если цена поездки выше или ниже обычной, приложение оповестит об этом и расскажет о причинах изменениях в цене.Также, алгоритм может предложить дополнительные возможности сэкономить: после завершения поездки пройтись несколько минут до места назначения или разделить поездку с попутчиком, выбрав опцию «Вместе».