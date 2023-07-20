«Яндекс Go» теперь подскажет, как сэкономить на такси

Артем
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Приложение «Яндекс Go» стало показывать прогноз цены. Можно проверить уровень спроса в текущий момент, посмотреть, как меняется цена в течение дня. Делается это при помощи специального графика, который подскажет, когда выгоднее заказать поездку.

Чтобы помочь пользователю сэкономить алгоритм сопоставляет данные сразу нескольких показателей. Он анализирует количество свободных водителей поблизости и стоимость поездки по этому маршруту за прошлые четыре недели. Если цена поездки выше или ниже обычной, приложение оповестит об этом и расскажет о причинах изменениях в цене. 

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Также, алгоритм может предложить дополнительные возможности сэкономить: после завершения поездки пройтись несколько минут до места назначения или разделить поездку с попутчиком, выбрав опцию «Вместе».
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Комментарии

Seagull
–427
Seagull
Пчелы против меда ?)
Сегодня в 15:21
#
+680
Paspartu
Смысла в тарифе "Вместе" не вижу.

Никакого стимула нет, чтобы ехать с кем-то ещё, по непредсказуемому маршруту, и в итоге сэкономить 5-10%
Сегодня в 15:26
#
tellurian
+4888
tellurian Paspartu
Разница часто минимальная. Да и риск не понятен.
Сегодня в 16:51
#
s_medik
+3338
s_medik Paspartu
Можно найти новых друзей)
минуту назад
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