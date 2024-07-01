Яндекс готовит совершенно новое приложение «Ритм». В нем будет только то, что вы любите

Олег

Яндекс


Компания Яндекс работает над новым сервисом «Ритм», который должен одним релизом закрыть потребности владельцев бизнеса и его клиентов. О новинке написали в Forbes.

«Ритм» — это сервис и приложение, в которых любой пользователь сможет следить за контентом интересных ему компаний, брендов и магазинов. В «Ритме» будет персональная лента рекомендаций, которая будет формироваться в согласии с интересами человека. Контентмейкерами будут выступать компании и предприниматели, которые что-то предлагают, продают или производят: они смогут загружать видео и фотогалереи со своим товаром и предложениями, с возможностью сразу перейти на сайт бренда и купить товар.

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По задумке Яндекса, новый сервис должен помочь предпринимателям рассказать о своем бизнесе, услугах, акциях и так далее. Пользователи и потенциальные клиенты, в свою очередь, смогут получать полную и своевременную информацию только от тех компаний, которые им действительно нужны и интересны. Сейчас единого способа такой коммуникации не существует: обычно используются раздражающие рассылки по email, push или СМС, а также аккаунты в соцсетях, которые могут затеряться среди обычных блогеров. 

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Источник:
Forbes
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Комментарии

Dmitriy
+1009
Dmitriy
Т.е. аппа тупо набитая рекламой?
ВАУ!!! Гениально! Топ по скачиваниям обеспечен!
час назад в 17:51
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