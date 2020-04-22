

Российские интернет-компании поддержали рекомендацию Минкомсвязи. Они снизили качество видео и отключили автовоспроизведение роликов на своих сервисах. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замглавы министерства Олега Иванова.



В начале апреля ведомство



Российские интернет-компании поддержали рекомендацию Минкомсвязи. Они снизили качество видео и отключили автовоспроизведение роликов на своих сервисах. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замглавы министерства Олега Иванова.В начале апреля ведомство направило письма с рекомендациями более 100 компаниям, среди которых «Яндекс», Mail.ru Group, «Газпром-медиа холдинг», Rambler Group, «Сбербанк» и другие. Минкомсвязи просило принять меры по недопущению снижения качества услуг интернет-доступа на фоне возросшего трафика в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса. Эти меры заключались в отключении автовоспроизведения контента и понижении качества проигрываемого видео.

«Разослали письмо в более чем 100 компаний основных. От всех основных компаний — Mail.ru Group, "Яндекс", "Газпром Медиа Холдинг", "Рамблер", Сбербанк и другие — получили информацию о том, что они применили эти меры. Но самое неожиданное было то, что мы получили массу писем от мелких площадок, которые тоже это применили. То есть фактически массово эти требования были применены, хотя они носили рекомендательный характер», — рассказал замглавы Минкомсвязи.



По его словам, сети связи справляются с возросшей нагрузкой. Трафик на сетях фиксированных и мобильных операторов возрос на 30-35% в связи с самоизоляцией. В марте по просьбе Евросоюза YouTube и Netflix снизили качество видео на своих платформах в Европе.





