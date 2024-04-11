«Яндекс» ищет геймеров для тестирования своего облачного сервиса с играми



Компания «Яндекс» открыла сбор заявок на подключение к тестированию своего нового сервиса «Плюс Гейминг». Он позволяет комфортно играть на любом ПК вне зависимости от его характеристик.



Сейчас на «Плюс Гейминге» можно запускать 150 различных игр из каталогов Steam и Lesta Games, например, Hogwarts Legacy, Counter-Strike 2, «Мир танков» и другие. «Яндекс» говорит, что этим запуском «тестирует технологии, проверяет продуктовые гипотезы и интерес аудитории», а сторонний источник, опрошенный «Коммерсантом», уверен, что компания ищет способы дополнительно монетизировать серверные мощности, приобретенные для обучения нейросетей.







Оплата за использование сервиса будет взиматься однократно при подключении, а сам гейминг оплачивается по времени игры с фиксированным тарифом: 80 руб./ч без подписки «Плюс» и 55 руб./ч — с ней. Оставить заявку на тестирование



На текущий момент «Плюс Гейминг» доступен для Windows, а позже в этом году выйдет версия для macOS. Стоит ли ждать пользователям других устройств, например, планшетов, «Яндекс» не сообщает. Возможно, всё будет зависеть от уровня интереса к сервису. Оплата за использование сервиса будет взиматься однократно при подключении, а сам гейминг оплачивается по времени игры с фиксированным тарифом: 80 руб./ч без подписки «Плюс» и 55 руб./ч — с ней. Оставить заявку на тестирование можно здесь На текущий момент «Плюс Гейминг» доступен для Windows, а позже в этом году выйдет версия для macOS. Стоит ли ждать пользователям других устройств, например, планшетов, «Яндекс» не сообщает. Возможно, всё будет зависеть от уровня интереса к сервису.