«Яндекс» ищет геймеров для тестирования своего облачного сервиса с играми

Олег

Яндекс


Компания «Яндекс» открыла сбор заявок на подключение к тестированию своего нового сервиса «Плюс Гейминг». Он позволяет комфортно играть на любом ПК вне зависимости от его характеристик.

Сейчас на «Плюс Гейминге» можно запускать 150 различных игр из каталогов Steam и Lesta Games, например, Hogwarts Legacy, Counter-Strike 2, «Мир танков» и другие. «Яндекс» говорит, что этим запуском «тестирует технологии, проверяет продуктовые гипотезы и интерес аудитории», а сторонний источник, опрошенный «Коммерсантом», уверен, что компания ищет способы дополнительно монетизировать серверные мощности, приобретенные для обучения нейросетей.

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Оплата за использование сервиса будет взиматься однократно при подключении, а сам гейминг оплачивается по времени игры с фиксированным тарифом: 80 руб./ч без подписки «Плюс» и 55 руб./ч — с ней. Оставить заявку на тестирование можно здесь

На текущий момент «Плюс Гейминг» доступен для Windows, а позже в этом году выйдет версия для macOS. Стоит ли ждать пользователям других устройств, например, планшетов, «Яндекс» не сообщает. Возможно, всё будет зависеть от уровня интереса к сервису. 

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Источник:
Коммерсантъ
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