Яндекс Карты

«Яндекс» кардинально изменит карты. До такого ещё никто не додумался

Александр



Разработчики из «Яндекса» рассказали, каким станет картографический сервис компании в будущем. Сейчас они работают над тем, чтобы отказаться от плоских карт в пользу объёмных и гораздо более приближенных к реальности.

На картах появятся 3D-модели дорог, зданий, заборов, деревьев, парковок, пешеходных переходов, остановок и прочих объектов. По замыслу разработчиков, так будет гораздо проще ориентироваться в городах, ведь виртуальные объекты будут очень похожи на настоящие.



По сути карты превратятся в виртуальные макеты городов, причём все объекты на них (например, крыши или фасады домов) будут окрашены в те же цвета, что и в реальности. Детализация карт будет значительно увеличена — на них станет возможно рассмотреть даже мелкие объекты (например, размещение входов в здания), а благодаря 3D-визуализации можно легко посчитать этажи на любом доме.

Для реализации всех этих нововведений команде «Яндекса» придётся добавить в картографический сервис множество новой информации и нужно будет поддерживать её в актуальном состоянии, постоянно следя за архитектурными и прочими изменениями в российских городах.

Подробности о том, какие карты хочет создать «Яндекс», рассказаны в этом видео:

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