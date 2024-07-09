В «Яндекс Карты» добавили 3D-модели достопримечательностей Золотого кольца

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Теперь здания и памятники в Суздале, Владимире, Переславле-Залесском, Сергиевом Посаде, Ярославле, Костроме, Ростове Великом и Иванове можно разглядеть подробнее.Объемными сделали 40 достопримечательностей Золотого кольца. Трехмерные объекты детально проработаны — видны даже небольшие элементы, важные для узнаваемого образа постройки. Например, вывеска на музее утюга или часы и короны на колокольне Троице-Сергиевой лавры. Если на смартфоне включен темный режим, у зданий появится виртуальная подсветка, как и в реальном городе с наступлением ночи.​​Чтобы увидеть 3D-модель, достаточно приблизить достопримечательность на карте. Рассмотреть объект можно не только сверху, но и со стороны. В веб-версии для этого нужно нажать кнопку 3D, а в мобильном приложении — провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона. Таким же образом можно вращать объект, изучая его с разных ракурсов.Новые модели достопримечательностей делают «Яндекс Карты» еще более реалистичным. В приложении уже есть более 200 3D-макетов знаковых мест в 23 городах России. В будущем трехмерными сделают тоннели, остановки и другие объекты городской инфраструктуры.