В «Яндекс Карты» добавили 3D-модели достопримечательностей Золотого кольца

Артем
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Теперь здания и памятники в Суздале, Владимире, Переславле-Залесском, Сергиевом Посаде, Ярославле, Костроме, Ростове Великом и Иванове можно разглядеть подробнее. 

Объемными сделали 40 достопримечательностей Золотого кольца. Трехмерные объекты детально проработаны — видны даже небольшие элементы, важные для узнаваемого образа постройки. Например, вывеска на музее утюга или часы и короны на колокольне Троице-Сергиевой лавры. Если на смартфоне включен темный режим, у зданий появится виртуальная подсветка, как и в реальном городе с наступлением ночи.

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​​Чтобы увидеть 3D-модель, достаточно приблизить достопримечательность на карте. Рассмотреть объект можно не только сверху, но и со стороны. В веб-версии для этого нужно нажать кнопку 3D, а в мобильном приложении — провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона. Таким же образом можно вращать объект, изучая его с разных ракурсов.

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Новые модели достопримечательностей делают «Яндекс Карты» еще более реалистичным. В приложении уже есть более 200 3D-макетов знаковых мест в 23 городах России. В будущем трехмерными сделают тоннели, остановки и другие объекты городской инфраструктуры.
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Комментарии

+6
Uragan
Если все сбудется, как задумал разработчик, то какой должен быть телефон, чтоб все работало без тормозов?
2 часа назад в 13:36
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tellurian
+1507
tellurian Uragan
В целом любой, обработка будет на стороне сервера с картами. У вас должен дать хороший интернет.
час назад в 14:03
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Lord
+628
Lord
Сразу в голову будут вживлять.
2 часа назад в 13:47
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