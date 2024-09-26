«Яндекс Карты» научились строить маршруты по-новому



Компания «Яндекс» представила обновление своего картографического сервиса, которое точно оценят жители больших городов. Теперь с легкостью ориентироваться можно не только на улице.







По заявлению разработчиков, «Яндекс Карты» научились строить маршруты внутри помещений со сложной навигацией — вокзалов, аэропортов и торговых центров.





«Строить маршруты можно между объектами внутри здания, а также из любой точки города — например, пешком. Приложение подскажет ближайший вход, поможет найти переход, эскалатор, лифт или лестницу и приведёт прямо к нужному месту. Как и в обычной навигации, Карты могут предложить несколько вариантов добраться», — пресс-служба «Яндекса».



При разработке этого нововведения девелоперы заново создали поэтажные планы зданий и организаций, которые пользователи посещают чаще всего. В обновленных схемах учитываются свежие данные о расположении эскалаторов, лифтов, туалетов и других объектов. Также с легкостью можно найти дверь той или иной организации. Обновлены и алгоритмы построения маршрутов: теперь они учитывают этажность и уровни зданий. Всё это уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе, а в будущем будет расширено на другие города.