Яндекс Карты iPhone Android

«Яндекс Карты» обновились и стали удобнее для городских жителей

Олег

Яндекс Карты


Мобильный сервис «Яндекс Карты» получил полезное обновление с редизайном. Об этом сообщает сам «Яндекс».

Самым большим изменениям подвергся главный экран «Яндекс Карт». Теперь в приоритете будут разные городские сервисы: такси, общественный транспорт, аренда самокатов, заправки и так далее. С нижней панели быстрого доступа пропала кнопка поиска адресов и объектов; вместо нее там теперь цветные иконки полезных сервисов от «Яндекса». 

Яндекс

В целом внешний вид иконок и значков тоже изменился — кнопки стали более заметными и больше отличаются друг от друга.

Обновление уже доступно для Android и в скором времени выйдет для iOS. 

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Источник:
lifehacker.ru
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Комментарии

tellurian
+4802
tellurian
Лучше сделать эту область настраиваемой. У каждого свои потребности
49 минут назад
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