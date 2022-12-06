«Яндекс Карты» обновились и стали удобнее для городских жителей

Мобильный сервис «Яндекс Карты» получил полезное обновление с редизайном. Об этом сообщает сам «Яндекс».Самым большим изменениям подвергся главный экран «Яндекс Карт». Теперь в приоритете будут разные городские сервисы: такси, общественный транспорт, аренда самокатов, заправки и так далее. С нижней панели быстрого доступа пропала кнопка поиска адресов и объектов; вместо нее там теперь цветные иконки полезных сервисов от «Яндекса».В целом внешний вид иконок и значков тоже изменился — кнопки стали более заметными и больше отличаются друг от друга.Обновление уже доступно для Android и в скором времени выйдет для iOS.