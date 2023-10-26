«Яндекс Карты» обновились: вы точно оцените большое нововведение на iOS и Android

Компания «Яндекс» представила новые высокодетализированные карты городов. Об этом пишет «Код Дурова».



Согласно источнику, в приложении появилась карта нового поколения, которую оценят все пользователи, но в особенности — водители авто. Дороги на ней отображаются точно так же, как в реальной жизни: на экране смартфона можно увидеть подробную и точную дорожную разметку с парковочными местами, островками безопасности и так далее.









Фото: Яндекс



Сейчас детализированная карта дорог доступна в Москве в пределах ТТК, на МКАД и крупных автомагистралях, а также в центральных районах Уфы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Изменения завезли также в CarPlay и Android Auto.



Помимо дорожной разметки, «Карты» теперь показывают здания вдоль маршрута в 3D, рекомендуемую траекторию по полосам, а также больше информации о местности за поворотом.





Фото: Яндекс



Количество детализированных дорог будет увеличиваться. Изменения уже доступны в «Яндекс Картах» и «Яндекс Навигаторе» на Android и iOS.



Ранее я Сейчас детализированная карта дорог доступна в Москве в пределах ТТК, на МКАД и крупных автомагистралях, а также в центральных районах Уфы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Изменения завезли также в CarPlay и Android Auto.Помимо дорожной разметки, «Карты» теперь показывают здания вдоль маршрута в 3D, рекомендуемую траекторию по полосам, а также больше информации о местности за поворотом.Количество детализированных дорог будет увеличиваться. Изменения уже доступны в «Яндекс Картах» и «Яндекс Навигаторе» на Android и iOS.Ранее я назвал четыре проблемы , которые раздражают в «Яндекс Картах».