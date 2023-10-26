«Яндекс Карты» обновились: вы точно оцените большое нововведение на iOS и Android

Олег

Компания «Яндекс» представила новые высокодетализированные карты городов. Об этом пишет «Код Дурова».

Согласно источнику, в приложении появилась карта нового поколения, которую оценят все пользователи, но в особенности — водители авто. Дороги на ней отображаются точно так же, как в реальной жизни: на экране смартфона можно увидеть подробную и точную дорожную разметку с парковочными местами, островками безопасности и так далее.

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Фото: Яндекс
Фото: Яндекс

Сейчас детализированная карта дорог доступна в Москве в пределах ТТК, на МКАД и крупных автомагистралях, а также в центральных районах Уфы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Изменения завезли также в CarPlay и Android Auto.

Помимо дорожной разметки, «Карты» теперь показывают здания вдоль маршрута в 3D, рекомендуемую траекторию по полосам, а также больше информации о местности за поворотом.

Фото: Яндекс
Фото: Яндекс

Количество детализированных дорог будет увеличиваться. Изменения уже доступны в «Яндекс Картах» и «Яндекс Навигаторе» на Android и iOS.

Ранее я назвал четыре проблемы, которые раздражают в «Яндекс Картах». 

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Источник:
Код Дурова
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Комментарии

+15
Gntlmn Mthfcng
Класс
26 октября 2023 в 16:11
#
ierom
+43
ierom
вещь возможно полезная. важно чтобы детальность, не отвлекала на ходу.
26 октября 2023 в 18:17
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–2
Пользователь удален
Воронин одобряет? А то помнится вроде же он ругал карты? Теперь все нравится? Ублажили парня?
26 октября 2023 в 18:46
#
Максим
+31
Максим
Это, кончено, всё замечательно, но брать деньги за карплей это сильно 🤦🏻‍♂️
26 октября 2023 в 22:08
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